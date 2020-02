Cora Schumacher und Ralf Schumacher: Streit auf Instagram

Bei Cora Schumacher (43) und ihrem Ex-Mann Ex Ralf Schumacher (44) hängt der Haussegen nach einer Zeit der Harmonie offenbar wieder ganz schön schief. Auf Instagram bedenken die beiden sich gegenseitig mit deutlichen Ansagen. "Was kann ich für die verbrannte Erde, die du hinterlässt?", poltert Cora Schumacher am 11. Februar auf Instagram. "Wenn man Scheisse baut, muss man wohl auch dafür gerade stehen." Was ist denn da los?

Ausgangspunkt für den aktuellen Streit ist ein Artikel in der Zeitschrift "Bunte", in der zu einem Rechtsstreit zwischen Ralf Schumacher und einem Gastronom aus Köln berichtet wird. Am Montag, 10. Februar, postete Cora Schumacher ein Foto des Berichts auf Instagram und äußerte sich zu dem in dem Bericht erwähnten Rechtsvertreter von Ralf Schumacher: "Ja, den Anwalt kenne ich leider auch sehr gut". Dazu ergänzte sie das Hashtag "No more words needed".

Schlagabtausch auf Instagram

Dieser Post von Cora Schumacher fiel auch Ralf Schumacher auf. Einen Tag später reagierte darauf – ebenfalls auf Instagram. Dort schrieb er am Dienstag zu einem Gemälde von Udo Lindenberg, das den Schriftzug "Keine Panik" trägt: "Schön, dass du so eine Freude an den Artikeln hast, die deine Freundin immer schreibt". Dazu vertaggte er Cora Schumacher.

Auf diesen Post hin legte auch Cora Schumacher wieder nach und kommentierte einen Screenshot von Ralf Schumachers Post mit den Worten: "Wenn dein Ex dich markiert, wenn über ihn schlecht berichtet wird". Dazu setzt die das Hashtag "Ohne Worte".

In einem weiteren Beitrag postet sie einen Kommentar, den sie auf der Seite von Ralf Schumacher hinterlassen hat. Dazu schreibt sie: "Was kann ich für die verbrannte Erde, die du hinterlässt? (...) Wenn man Scheisse baut, muss man wohl auch dafür gerade stehen ... aber kannst mir ja wieder deinen skrupellosen Anwalt auf die Pelle hetzen. Bin ich ja schon gewohnt. Armselig, der Mutter deines Kindes über Jahre so viel Schaden zuzufügen und ihr das Wichtigste im Leben zu nehmen." Dazu schreibt sie das Hashtag "Kindesentfremdung".

Wie Ralf und Cora Schumacher noch im Sommer 2019 gemeinsam feierten, seht ihr in diesem Video:

Ralf und Cora Schumacher – Daten & Fakten

Ralf und Cora Schumacher waren von 2001 bis 2014 ein Paar.

Sie lernten sich auf der Kartbahn von Michael Schumacher kennen.

2015 wurden sie geschieden.

Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

