Cornelia Poletto: Anzeige wegen Corona-Ordnungswidrigkeit

Liebe Gäste, vor einigen Wochen habe ich es bereits in Shanghai erlebt... Aufgrund der Corona-Krise musste ich dort mein Restaurant "The Twins by Cornelia Poletto" vorübergehend schließen. Und erst jetzt, circa acht Wochen nach der Anordnung, kommen wir in Mäuseschritten dem Alltag VOR Corona näher. Auch wenn der Senat für Hamburgs Gastronomien bislang noch keinen so drastischen Beschluss gefasst hat, möchte ich hier vorangehen. Die Türen meines Restaurants in Eppendorf bleiben im Sinne der Allgemeinheit daher bis auf Weiteres geschlossen. Auf die gute Poletto-Küche müssen Sie dennoch nicht verzichten! Ab Mittwoch und während der kommenden Wochen können Sie innerhalb Hamburgs aus einer Klassikerkarte wählen (zu finden ab morgen hier: www.cornelia-poletto.de) und Ihr Lieblingsgericht telefonisch (040-4802159) zur Abholung/Lieferung bestellen. Bleiben Sie gesund, geduldig und achtsam. Und vergessen Sie nicht: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. In diesem Sinne: BUON APPETITO.