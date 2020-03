Da lacht sogar Kanye: Erster Rap-Auftritt von Töchterchen North West

"Yeah, you know my name – it’s Northie." - Der Nachwuchs liebt die große Bühne offenbar genauso wie ihre Eltern, eine Spur von Lampenfieber zeigte sie zumindest nicht. Während der Fashion-Show von Papa Kanye, in der er seine neue "Yeezy"-Kollektion präsentiert, lieferte Töchterchen North West ein zuckersüßes Debüt – und wurde damit schnell zu einem kleinen Highlight der Pariser Fashionshow. Gefilmt wurde der Auftritt natürlich von der stolzen Mama Kim Kardashian, der sogar die Tränen kamen. Die Bilder von dem großen Rap-Auftritt der Kleinen zeigen wir im Video – Kopfhörer-Nutzer aufgepasst!