Daniela Katzenberger: "Es gab eine Trennung kurz vor Weihnachten!!"

Wir sehen Daniela Katzenberger, wie sie vor Schmerz das Gesicht verzerrt – und sie schreibt von Trennung! Was ist da los bei Deutschlands TV-Blondine Nummer 1? Haben Lucas Cordalis und sie sich etwa kurz vor dem Fest in die Haare bekommen?

Nein, keine Sorge! Wir werden nur einmal mehr Zeuginnen des legendären Katzenberger-Humors: "Mein Handy hat beschlossen mich zu verlassen" – dazu hält sie die zersplitterten Überreste ihres Smartphones in die Kamera und schildert, wie ihr Handy am Flughafen kurz vor dem Check-in kaputtgegangen und "in drei Teile zerbröselt" ist.

Drama um die Bordkarten

Klingt an sich schon ärgerlich, doch Daniela verrät, dass das kaputte Handy mitten auf dem Flughafen doppelt schlimm war: "Die größte Sche***e war: Auf meinem Handy waren alle unsere Boardkarten". Ups!

Glück im Unglück: Danielas Ehemann Lucas hatte die Bordkarten sicherheitshalber nochmal ausgedruckt, sodass Familie Katzenberger dennoch in den Weihnachtsurlaub nach Deutschland abheben konnte.

Katze sucht ihr Handy immer wieder

Doch der Verlust des geliebten Smartphones ist nicht einfach zu verkraften – auch und vor allem nicht für Daniela Katzenberger. So schreibt die Entertainerin auch: "Wie schlimm dieses Gefühl ist, wenn man gefühlt Millionen Mal in seine Handtasche greift und das Handy nicht da ist und man ne Minute später wieder reingreift und es wieder sucht. Lucas hat dann irgendwann gesagt : „Schatz, lass gut sein, es ist vorbei."

Und dann schreibt Daniela eine einfache, aber dennoch tiefgehende Wahrheit: "Wie sehr man sich doch an dieses Ding gewöhnt, schlimm oder?" – das kann wohl jeder, der auch schonmal eine "Trennung" von seinem Handy erlebt hat, nachvollziehen, liebe Katze!

Wir wünschen dir und deiner Familie, trotz allem Ärger um das kaputte Handy, von Herzen ein schönes Weihnachtsfest – vielleicht liegt ja ein neues Smartphone unter dem Baum …