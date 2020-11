Daniela Katzenberger postet ein Vergleichsbild von früher und heute in der Badewanne

Daniela Katzenberger, 34, liebt es, ihre Follower auf Instagram zu unterhalten. Ihr neuester Schnappschuss dürfte einmal mehr für Lacher bei den Fans sorgen. In ihrem Beitrag postet die Doku-Queen ein Vergleichsbild aus der Badewanne. Links im Bild sieht man Daniela Katzenberger im Jahr 1990 mit Schaum und erschrockenem Blick, rechts zeigt sich die Katze als Erwachsene.

Ihren Beitrag kommentiert die 34-Jährige mit folgenden Worten: "Einmal Wasserratte, immer Wasserratte. Wenn ich dran denke, dass früher einmal die Woche großer Waschtag war und ich mit all meinen Geschwistern in die Badewanne gehüpft bin, mit dem Wasser hinterher noch das Geschirr gespült wurde und die Wäsche gewaschen (...). Die ganze Family, ein Badewasser. War das bei euch auch immer so?"

Einige Fans erkennen sich in der Situation sofort wieder. "Ja und ich hab 3 Geschwister alle nacheinander", lacht eine Instagram-Userin und eine andere schreibt: "Ja bin aber als erstes rein gehüpft und mein Bruder hat sich dann gewundert, dass das Badewasser noch so schön warm war" und wieder eine andere meint: "Sonntags Badetag und 9 Kinder. Bin ja froh, dass es nicht nur uns so ging".

Doch Daniela Katzenberger sorgt bei den Fans mit ihrem Posting nicht nur für Zustimmung, sondern auch für Verblüffung. Die Ähnlichkeit zwischen Mutter Daniela und Tochter Sophia entgeht auch den Followern nicht: "Das sieht aus wie Sophia", findet ein Follower und ein anderer kommentiert: "Links dachte ich erst, es wäre Sophia". Tatsächlich könnte es sich bei der kleinen "Katze" auch um die kleine Sophia handeln - süß!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.