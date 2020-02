Daniela Katzenberger: Busen-Clip auf Instagram sorgt für Gesprächsstoff

Boing, boing – schau mal, was da hüpft! Oder eher, wer da hüpft. Es ist Daniela Katzenberger – das TV-Sternchen zeigt sich bei Instagram beim fleißigen Trampolin-Training im heimischen Garten auf Mallorca.

Die 33-Jährige lässt sich dabei filmen, wie sie auf und ab springt, dabei noch die Beine in die Höhe wirft und über das ganze Gesicht strahlt. Sieht ganz so aus, als habe Daniela einfach eine Menge Spaß auf dem Trampolin!

Und die Kult-Blondine möchte ihre Fans offenbar an diesem Spaß teilhaben lassen. Denn sie hat sich nicht einfach so filmen lassen, sondern probiert beim lustigen Gehopse auch noch die Zeitlupen-Funktion ihres Handys aus. Und so geht es in absoluter Slow Motion nach oben und nach unten und Danielas Follower können in aller Seelenruhe auf alle Details achten.

Und so ist uns in dem Clip aufgefallen:

Daniela hat ein ziemlich großes Trampolin

Der Spagat in der Luft gelingt ihr schon sehr gut

Ihr Sport-BH hat offenbar eine tolle Qualität – sie selber hüpft hoch, die Brüste bewegen sich kaum. Und ihr Hashtag verrät, dass auch die Katze den BH dafür liebt: "#'egalwiestarkdubistmeinsportbhiststärker"

Der Song "Jump!" passt in diesem Fall einfach perfekt als musikalische Untermalung

Bei Daniela sieht selbst harter Sport nach Spaß aus

Es ist eben ein ständiges Auf und Ab im Leben. Aber wenn man das Leben so sehr mit Humor nimmt, wie Daniela Katzenberger, dann lässt es sich sehr gut aushalten – das ist eine Lektion, die wir auch mit Freuden aus diesem Instagram-Post mitnehmen. Sehen Danielas Fans übrigens bestimmt genauso: Das Video hat schon fast eine halbe Million Aufrufe.

Wir gehen uns jetzt mal ein Trampolin bestellen. Und einen neuen Sport-BH …

Das ist Daniela Katzenberger – Daten und Fakten

Die Kult-Blondine Daniela Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren.

Bekannt wurde sie durch die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland – die Auswanderer"

Ihre Fans lässt Daniela auf Instagram an ihrem Leben teilhaben.

Daniela ist mit Lucas Cordalis zusammen, die beiden haben eine gemeinsame Tochter

verwendete Quellen: Instagram