Daniela Katzenberger: Das hätte ihr niemand zugetraut

Daniela Katzenberger, 33, ist immer wieder für eine Überraschung gut: Auf Instagram zeigt die lustige Blondine ihren Fans, wie gelenkig sie ist. In einem kurzen Clip lässt sich die Katze elegant in ein Spagat gleiten, in der rechten Hand hält sie lässig eine große Kaffeetasse. Die enge Skinny-Jeans scheint die Ehefrau von Lucas Cordalis, 52, bei ihren morgendlichen Turnübungen überhaupt nicht zu stören.

Auch die Fans von Daniela Katzenberger sind schwer beeindruckt. „Wowww...und das in einer Jeans...Es ist ja so schon schwer...aber in einer Jeans! Du bist einfach klasse“, schreibt eine begeisterte Userin. Eine andere fragt: „Krass! Wieso kannst du das? Warst du mal im Turnverein oder hast du dich einfach so gedehnt, bis du ein Spagat konntest? Respekt!“ Viele ihrer Fans finden allerdings: „Das tut beim Zuschauen weh.“ Mit welchem ungeahnten Talent uns die Katze demnächst wohl überraschen wird? Wir sind gespannt!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.