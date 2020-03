Daniela Katzenberger: Haben Fans hier einen Babybauch entdeckt?

Wölbt sich da etwas unter dem weiten Oberteil? Die Fans von Daniela Katzenberger sind soooo aufmerksam – und sie wünschen sich offenbar von Herzen ein Schwesterchen für die kleine Sophia.

Schmetterlings-Bild mit Geheimnis

Deutet sich auf diesem neuen Foto von Daniela wirklich ein Babybauch an? Auf dem Bild, um das es geht, präsentiert sich Daniela als strahlende Frühlingsbotin in einem Oberteil mit Blümchenmuster vor einer Tapete mit Schmetterlingsmotiv. Das Bild beschriftet sie auch nur mit einem dreifachen Schmetterlings-Emoji.

Doch die Fans haben nicht nur das schöne Muster im Hintergrund und das breite Strahlen von Daniela im Blick – sondern auch ihren Bauch. Und der steckt in recht weitem Textil, unter dem einzelne Follower nun eine Wölbung vermuten.

In den Kommentaren lassen sie ihren Spekulationen freien Lauf. So schreibt zum Beispiel jemand: "Hups ein Babybauch? Wäre so schön 😍🍀 du bist wie immer wunderschön", jemand anders spekuliert: "Dein Oberteil wölbt sich am Bauch, ist dies ein stilles Zeichen an uns?"

Daniela selber hat zu den süßen Gerüchten (noch) nicht Stellung genommen, sie hält sich bedeckt. Ob sie unter dem Oberteil wirklich ein Bäuchlein versteckt, weiß wohl nur sie selber. Es könnte genauso ein zufälliger Faltenwurf des Stoffs sein. Aber ihre Fans schauen eben ganz genau hin – und sie würden Sophia ein Geschwisterchen offenbar von ganzem Herzen gönnen.

Das ist Daniela Katzenberger – Daten und Fakten