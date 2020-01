Daniela Katzenberger hätten wir auf diesem Foto niemals erkannt!

Lange blonde Haare, ein roter, strahlender Mund und schwarz betonter Wimpernaufschlag – so kennen wir die Katze! Auf ihrem neuesten Instagram-Foto ist von all diesen Merkmalen jedoch nichts zu erkennen. Stattdessen ziert eine weiße Schleife die wellige, dunkle Haarpracht … Moment mal! Lange, schwarze Haare? Locken? Diese Dinge bringen wir nun gar nicht mit Daniela Katzenberger in Verbindung. Sondern viel mehr mit ihrer Mutter Iris Klein. Nimmt da etwa jemand langsam aber sicher mütterliche Züge an …?

Daniela Katzenberger sieht ja aus wie ihre Mutter!

Keine Sorge! Daniela Katzenberger sieht noch immer so aus wie gewohnt. Ihr neues Instagram-Foto ist trotzdem keine Fälschung, es zeigt die Katze einfach nur in den 90er Jahren als kleines Mädchen. 1995 soll das Foto aufgenommen worden sein, auf dem wir die heutige Daniela nun wirklich schwer erkennen.

Auf dem Bild steht das Mädchen vor einer weißen Kerze, sie hält ein weißes Buch in der Hand, trägt ein langes, weißes Kleid und besagte weiße Schleife auf dem Kopf. Lediglich die schwarze Haarpracht, die dem Kind fast bis zum Bauchnabel reicht, bildet einen dunklen Farbklecks ab. Lieb und brav schaut es in die Kamera, lediglich eine kleine Zahnlücke sorgt für ein verschmitztes Lächeln. Was ist denn da passiert, liebe Katze?

Daniela Katzenberger schreibt zu dem Foto: "Wenn du Jahre später checkst, dass deine Mutter vor hatte aus dir einen Klon zu machen 😂😂😁"

Und wer weiter klickt, bekommt tatsächlich die Mama in jungen Jahren zu sehen – mit genau derselben Frisur! Naja, wer kann es Iris Klein schon übel nehmen? Sicherlich hat jede Mama schon einmal davon geträumt, mit ihrer Tochter in Partnerlook durch die Straßen zu ziehen – es ist schließlich schon ein kleines Wunder, sich selbst in Miniaturversion vor sich zu sehen!

Das ist Daniela Katzenberger – Daten und Fakten

Die Kult-Blondine Daniela Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren.

Bekannt wurde sie durch die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland – die Auswanderer"

Ihre Fans lässt Daniela auf Instagram an ihrem Leben teilhaben.

Daniela ist mit Lucas Cordalis zusammen, die beiden haben eine gemeinsame Tochter

verwendete Quellen: Instagram