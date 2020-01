Fans in Sorge: Daniela Katzenberger ist krank

16.01.2020

Daniela Katzenberger hat's erwischt

Regelmäßig hört man Neues von der Katzenberger – und das normalerweise sogar mehrmals am Tag. Fans haben sich an ihre tägliche Katzenberger-Dosis auf Instagram gewöhnt. Umso auffälliger ist es daher, wenn es ruhiger um die Katze wird. Die letzten Tage bekam man weniger Stories zu sehen, auch die Beiträge wurden unregelmäßiger. Jetzt hat Daniela Katzenberger den Grund dafür verraten: Sie lag flach!

Ein fieser Schnupfen hätte sie erwischt, wie die Entertainerin in ihrer Instagram-Story verriet. Dicker Kopf und Taschentücherchaos inklusive. Die Krankheit macht Daniela Katzenberger Sorgen. Allerdings geht es dabei nicht um sie – sondern um ihre Familie. Wie das so ist, erwischt es meist die ganze Bande, wenn man unter einem Dach lebt. Im Hause Katzenberger sind also die Viren eingezogen – wir wünschen gute Besserung und eine schnelle Genesung!





15.01.2020

Daniela Katzenberger als "erfolgreiche Züchterin"

Daniela Katzenberger ist glücklich. So glücklich, dass die Euphorie fast aus ihr heraussprudeln würde. Also schnell auf die Lippe beißen, den Mund geschlossen halten – schließlich soll das Gefühl gar nicht entweichen. Ihre Augen sprechen trotzdem Bände. So oder so ähnlich ließe sich das neue Foto von Daniela Katzenberger auf Instagram deuten.

Die Katze hat einen kleinen Rückblick der letzten drei Jahre für uns vorbereitet. Darauf zu sehen: Sie. Oder besser gesagt: Ihre Haare. Denn Daniela Katzenberger ist jetzt "erfolgreiche Züchterin", wie sie sich selbst betitelt:

Was ist der Grund für die Freude? Die Haare wachsen wieder! Nach langer Extensions-Periode ist nun wieder die Zeit der Natürlichkeit gekommen – zwar nicht, was die Farbe angeht, aber immerhin die Länge. Seit 2017 "züchtet" Daniela Katzenberger nun schon ihre Haare, nun hat sie es geschafft: Bis zu den Schultern reicht ihr die blonde Mähne bereits. Na, bei so viel Aufregung können wir uns ja nur mit freuen.





14.01.2020

Daniela Katzenberger: Erkennst du, welches Detail sie meint?

Neue Show, neue Tränen: Bei Florian Silbereisens "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" ging es wieder hoch her. Für Rührung sorgte diesmal aber nicht Helene Fischer, sondern Daniela Katzenberger! Die war mit ihrem Lucas Cordalis zu Gast und die beiden hätten verliebter kaum auftreten können.

Auf Instagram zeigt sich die Katze dann aber doch wieder gewohnt cool. Sie blickt mit einem Foto auf den Abend zurück, das durchaus für Gesprächsstoff sorgt. Grund dafür ist ein pikantes Detail …

Ich weiß schon was ihr denkt... Wie kann sie nur ?!?!

Mit diesen Worten teilt Daniela Katzenberger ein Bild von sich, das die Dame in ihrem Show-Outfit zeigt. Na, fällt euch auf, worauf sie hinauswill?

Wer jetzt immer noch den Blick auf das hochgeschlossene, aber sagen wir … etwas transparente … Kleid gerichtet hält, liegt falsch! Denn Daniela Katzenberger weiß, wie sie ihre Fans irritiert.

Deswegen leitet sie ihre Follower lieber auf eine andere Fährte: "Wie kann sich diese Frau da im Hintergrund einfach mit aufs Bild schmuggeln 😂"

Nagut, es gibt also gleich zwei pikante Foto-Details. Neben einem rosafarbenen BH schleicht sich eine Produktionsmitarbeiterin auf das Bild. Und Daniela Katzenberger? Nimmt wie gewohnt beides mit Humor.





13.01.2020

Komische Katzenberger-Verrenkungen auf Instagram

Hat dir das dein Personal Trainer beigebracht, Daniela? Die Katzenberger zeigt auf Instagram komische Verrenkungen nach dem Motto "Brust raus, Bein hoch" und macht damit Werbung für einen Diätpulver-Anbieter. Uns wird bei diesem Anblick ganz schwindelig, liebe Daniela! Wo sollen wir denn da hinschauen? Du hast uns ganz schön den Kopf verdreht!

Und auch Danielas Fans auf Instagram wissen kaum, wohin sie schauen sollen: "Dass du das Gleichgewicht so halten kannst, bei den Hupen – Respekt", schreibt eine Followerin und eine andere lobt: "Mega Figur, liebe Katze!"

Das ist Daniela Katzenberger – Daten und Fakten