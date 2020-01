Daniela Katzenberger: Dieser Post ist nur für starke Nerven!

10.01.2020

Schmerzhafter Post von Daniela Katzenberger

Autsch, da wird uns schon beim Hinschauen flau im Bauch – und das weiß auch Daniela Katzenberger: In ihren Instagram-Storys zeigt sie, dass ihr einer ihrer XXL-Nägel abgebrochen ist und sagt dazu: "Ich weiß, dass ihr dieses Video spüren könnt."

Ja, das können wir wirklich, liebe Dani, und es tut echt weh – und fast so viel wie dir! Aber die Katze ist hart im Nehmen und präsentiert schon in der nächsten Story ihre pragmatische Lösung: Ein großes Pflaster muss erstmal die Wunde abdichten, bevor sich die Fingernagel-Feuerwehr dann schon bald professionell um die Sanierung des Fingers kümmert. Wir wünschen Dani gute Besserung!

09.01.2020

"Kurzhaarfrisur": So haben wir Daniela Katzenberger lange nicht gesehen

Ihre blonden Extensions sind ihr Markenzeichen – doch auch ohne Haarverlängerung ist Daniela Katzenberger einfach nur wunderhübsch. Das sagen ihr nun ihre Fans auf Instagram: Nachdem die Katze mal wieder ein Bild ihrer echten Haare gepostet hat (aktuell etwa schulterlang!), prasseln die Komplimente nur so auf sie ein: "Viel schöner, als mit den angeknibbelten unechten langen Locken" schreibt ein Fan, jemand anders schreibt: "So chic, lass es bitte so!"

Wir finden auch: Kannst du eigentlich gerne so lassen, liebe Daniela – das steht dir nämlich super!

08.01.2020

Daniela Katzenberger nimmt Fans mit auf eine Zeitreise

Als Baby, als Kind, mit und ohne Extensions, nach dem Aufwachen und in Schale geworfen – es gibt wenige Momentaufnahmen von Daniela Katzenberger, die ihre Fans noch nicht gesehen haben. Innerhalb der letzten Jahre hat die Katze eine Veränderung durchlebt. Sie nimmt das Leben offensichtlich mit Humor, ist sich für Schnappschüsse und unvorteilhafte Aufnahmen nicht zu schade.

Jetzt nimmt Daniela Katzenberger ihre Fans jedoch mit auf eine Zeitreise – und zeigt dabei Stationen ihres Lebens, die vielen noch unbekannt waren. In ihrem neuen Video auf Instagram sieht man die Katze von Kind auf an. Immer wieder verändert sich das Gesicht, so dass man es langsam altern sieht. Viele Bilder kommen bekannt vor, manche sind neu. Zum Beispiel bekommen wir einen Einblick in die Jugend von Daniela Katzenberger. Mit dunkelbraunen Haaren und Rehaugen schaut sie in die Kamera. Als sich das Bild plötzlich in die erwachsene Katzenberger mit hellblonden Haaren verformt, mag man kaum glauben, dass es sich um eine und dieselbe Person handelt!

Ja, Daniela Katzenberger hat viele Veränderungen durchgemacht. Doch innerlich ist sie dabei immer sich selbst treu geblieben – und das ist es, was ihre Fans an ihr lieben. "Von Anfang an wunderschön", schreiben manche, während andere besonders von der Ähnlichkeit zu Tochter Sophia gerührt sind.

Danke für den privaten Einblick, Daniela Katzenberger!

07.01.2020

Lucas Cordalis hilft Daniela Katzenberger in die Hose – und das Ergebnis ist herrlich!

Daniela Katzenberger zeigt, was andere lieber verstecken. Die Dame scheint über die Feiertage ordentlich geschlemmt und dabei ein paar Kilo zugelegt zu haben. Dabei geht es doch fast allen so! Deswegen sieht die Katze auch keinen Grund darin, den Weihnachtsspeck vor ihren Fans – geschweige denn ihrem Mann – zu verheimlichen. Im Gegenteil: Letzterer steht nun in der Verantwortung, seiner Gattin wieder in die Jeans zu helfen!

Das Ergebnis dokumentiert Daniela Katzenberger in einem Slow-Motion-Video auf Instagram. Und das ist Soulfood für unsere zwickende Hose!

In den drei Sequenzen sieht man Daniela Katzenberger, die verzweifelt versucht, in ihre helle Jeans zu passen – beziehungsweise ihren Mann Lucas Cordalis, er mindestens genauso verzweifelt versucht, seine Frau hineinzuheben. Und eins muss man dem Herrn lassen: Er gibt wirklich alles! Da werden Kräfte gesammelt, die Daniela Katzenberger sogar in luftige Höhe versetzen. Doch auch wenn diese sogar vom Boden abhebt, die Hose bleibt, wo sie ist.

Und mit was für einem Gefühl lässt uns das Video zurück? Einem guten! Wir fühlen uns gleich ein wenig wohler mit unserem Weihnachtsspeck – denn wir sind damit nicht alleine – und haben gleichzeitig einen Teil schon wieder abtrainiert, denn lachen stärkt die Bauchmuskeln! Danke dafür.





06.01.2020

Kaum eine Prominenz lässt ihre Fans so nah an ihrem Alltag teilhaben wie sie: Daniela Katzenberger liebt es, ihre Follower auf Instagram mit in ihr Leben zu nehmen. Und darin liegt auch ein Erkennungsmerkmal der Entertainerin –im Gegensatz zu anderen Stars beschönigt die Mutter nämlich nichts. Sie zeigt sich auf Instagram, wie sie nun einmal ist. Und da dürfen auch Fotos nach dem Aufstehen oder aus dem Bett nicht fehlen …

Daniela Katzenberger teilt intimes Bett-Foto

Normalerweise stoßen die persönlichen Einblicke durchweg auf positives Feedback. Schließlich freut man sich auf Instagram über jegliche Abwechslung zur Perfektion. Doch mit ihrem neuesten Foto scheint Daniela Katzenberger einen Nerv getroffen zu haben – und diesmal doch ein wenig zu intim zu werden.

In ihrem jüngsten Beitrag reiht die Mama zwei Fotos aneinander. Die zeigen aber nicht sie selbst, sondern ihre Tochter Sophia, wie sie mit ihrem Papa Lucas Cordalis im Bett liegt und schläft. Die Bilder scheinen vor ein paar Jahren und heute aufgenommen worden zu sein, an der synchronen Schlafposition hat sich jedoch nichts geändert.

Niedlich? Schon, aber auch sehr intim! Der direkte Blick in die Achselhöhle von Lucas Cordalis' ist dann doch sehr … persönlich. Das ist es auch, was den Followern sauer aufstößt: "Ich würde meine Liebsten nicht so fotografieren und dann für jedermann öffentlich stellen", lautet ein Kommentar. Dem stimmen gleich mehrere Menschen zu. Schließlich stellt Daniela Katzenberger auf dem Foto diesmal nicht sich selbst bloß, sondern ihren Mann – und vor allem ihr Kind. Wie Tochter Sophia im Laufe ihres Lebens dazu stehen wird, dass sie schlafend im Internet zu sehen ist, kann man heute nicht wissen.

Trotzdem stimmen sich Daniela Katzenbergers Follower letztendlich wieder versöhnlich –letztendlich ist es allein die Entscheidung der Eltern, welche Momente und Bilder man mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Und so tolerant wünschen wir uns den Umgang im Internet doch!