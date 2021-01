Alle Promi-News heute im Brigitte-Ticker: Daniela Katzenberger posiert wieder nackt im Netz +++ Rebecca Mir moderiert "zu dritt" +++ Sarah Lombardi: Diese bittere Nachricht macht sie traurig.

Promi-News heute im Brigitte-Ticker

20. Januar 2021

Dieses Mal vorm Kamin: Daniela Katzenberger zeigt sich wieder nackt im Netz

Daniela Katzenberger, 34, wird zur Nacktkatze! Erst Anfang der Woche veröffentlichte die Kultblondine ein Bild auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie nackt in der Badewanne zu sehen ist. Die entscheidenden Stellen verdeckt die 34-Jährige dabei gekonnt mit ihren angewinkelten Beinen. Anscheinend hat die Frau von Lucas Cordalis, 54, aber gefallen an solchen Aufnahmen gefunden, denn nun präsentierte sie sich erneut freizügig im Netz.

Dieses Mal bietet ein Kamin die dazugehörige Kulisse. Daniela hat es sich davor auf den Knien gemütlich gemacht und ihre Hände in einer Yoga-Pose nach oben gefaltet. Als Bekleidung hat sie lediglich eine Hose an – ihr Oberkörper ist frei. "Boah, werde ich diesen Kamin vermissen", schreibt sie zu dem kurzen Clip in ihrer Instagram-Story. Was ihr an dem Kamin besonders gefällt? Wohl die Tatsache, dass sie ihre Brüste wärmen kann – darauf lässt zumindest der dazugehörige Hashtag #hothupenkamin schließen.

Daniela Katzenberger © instagram / danielakatzenberger

Die heiße Aufnahme ist aber nicht auf Mallorca entstanden, sondern in Deutschland. Daniela, Lucas und ihre Tochter Sophia, 5, sind rübergeflogen, weil sie hier für ihre Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" drehen. Wie Daniela in einer anderen Story erzählt, befinden sie sich während der Dreharbeiten in einem gemieteten Haus in der Nähe von Köln.

Rebecca Mir moderiert "zu dritt"

Rebecca Mir, 28, wird zum ersten Mal Mama. Einen Tag nach der frohen Botschaft im Dezember teilte die 28-Jährige einen Schnappschuss von sich und ihrer Babykugel. Die letzten Wochen konnte die werdende Mama sich voll und ganz auf ihre Schwangerschaft konzentrieren, doch jetzt muss Rebecca wieder ran – zum ersten Mal dieses Jahr stand das Model wieder für die Sendung "taff" vor der Kamera.

"Heute mal taff zu dritt", schreibt sie zu zwei Schnappschüssen, die sie mit Co-Moderator Daniel Aminati, 47, zeigen. Mit ihrem Kommentar spielt Rebecca auf ihren nicht mehr übersehbaren Babybauch an, den sie in einem knallig orangefarbenen Minikleid in Szene setzt.

"Mamma Mia", schwärmt Ehemann Massimo Sinató, 40, und versieht seinen Kommentar mit einem Herz-Emoji. 97.000 begeisterte Fans haben der schwangeren Moderatorin ebenfalls ein Herz dagelassen. Willkommen zurück, liebe Rebecca Mir!

19. Januar 2021

Sarah Lombardi: Diese bittere Nachricht macht sie traurig

Diese Botschaft an ihre Fans fällt Sarah Lombardi, 28, nicht leicht! Für März 2021 hatte die Sängerin eigentlich eine große Deutschlandtour geplant. Doch die Coronapandemie macht ihr nun einen Strich durch die Rechnung. Die Tour wird abgesagt – ein schwerer Schlag für die 28-Jährige.

Man sieht der Mutter von Alessio, fünf, ihre Traurigkeit an, als sie in ihrer Instagram-Story ihren Followern die bittere Nachricht mitteilt. Zusätzlich hat sie noch einen Social-Media-Beitrag dazu in ihrem Feed gepostet. "Ihr lieben, viele von euch haben es sich schon gedacht. Ich hatte wirklich die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben aber leider müssen wir alle Konzerte für März 2021 absagen. [sic]" Es tue ihr von Herzen leid, dass sie diesen Traum aktuell nicht umsetzen könne, aber sie freue sich schon darauf, wenn sie es alle nachholen könnten.

Ihre Fans sind genauso betrübt wie Sarah, doch in den Kommentaren äußern sie auch Verständnis. "Schade, aber leider ist es so, aber dafür freuen wir uns auf dass wir uns wieder sehen können", "Sicherheit und Gesundheit gehen vor" und "Ich hoffe, es wird nachgeholt", schreiben zum Beispiel drei User unter dem Post.

18. Januar 2021

Annemarie + Wayne Carpendale: Intimes Selfie aus dem Schlafzimmer

Was für ein heißes Pärchen-Foto! Annemarie, 43, und Wayne Carpendale, 43, gehören nicht zu den Promi-Paaren, die ihre Beziehung im Netz unter Verschluss halten, sondern sie lassen ihre Follower via Instagram regelmäßig an ihrem Familienleben mit Sohn Mads, 2, teilhaben. Dabei kann sich vor allem Wayne den einen oder anderen ironischen Spruch hin und wieder nicht verkneifen. Trotzdem hat dieses Bild auch bei den Carpendales Seltenheitswert: Sie posten ein intimes Selfie aus ihrem Schlafzimmer!

Und die Fans können sehen, wie Annemarie und Wayne direkt nach dem Aufstehen aussehen: Mit zerzausten Haaren und Wuschelkopf liegen beide in ihrem Bett – inklusive verschlafenem Blick. Während Wayne mit nacktem Oberkörper zwischen den Laken schlummert, macht es sich seine Frau in einem sportlichen BH und dazu passender Unterhose gemütlich. Aber warum das Foto? "Bettselfies – nur so kann ich verhindern, dass sie morgens über mich herfällt", erklärte der 43-Jährige wie gewohnt scherzend.

Annemarie hat an dem Morgen ebenfalls ein Selbstportrait aus dem Bett gepostet und macht mit ihrem Posting klar, dass an dem Tag wohl nicht viel mehr als Kuscheln auf dem Programm stand. "Den ganzen Tag im Bett", betitelte die Moderatorin ihr Foto. Sicher kam später noch Söhnchen Mads dazu, um seinen Eltern beim Entspannen Gesellschaft zu leisten.

Barbara Schöneberger heizt ihren Fans ein

Während Deutschland friert, heizt uns Barbara Schöneberger, 46, jetzt so richtig ein. Heißer geht's nicht! Auf Instagram teilte die Moderatorin eine verführerische Aufnahme. Die 46-Jährige schaut nach unten, streicht ihre Haare zurück und posiert in einem trägerlosen Kleid. Dazu schreibt sie: "Ich hab gebadet und den Schmuck angelegt. Kann losgehen."

Tatsächlich ist die Aufnahme sehr dunkel, der Schmuck liegt im Fokus des Geschehens. Doch die Fans haben in erster Linie nur Augen für Barbara. Die Allrounderin ist dafür bekannt, ihre Follower hin und wieder mit pikanten Aufnahmen auf ihrem Instagram-Account zu überraschen. Auch ihr professionelles Shooting-Foto sorgt für Aufsehen.

Die Fans sind bei dem Anblick von Barbara ganz aus dem Häuschen und kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Sooooo schön, ich feier dich Barbara, für deine wunderbare Art und deinen grandiosen Humor. Woman Power", schreibt einer. "Wahnsinnig tolles Foto" und "Wow" meinen andere. Keine Frage: Inmitten der Coronapandemie ist die Aufnahme ein wunderbarer Lichtblick.

