Daniela Katzenberger sorgt sich um Tochter Sophia: "Schlimme Schmerzen"

Wenn es dem Kind nicht gut geht, leidet man mit. Das geht vielen Eltern so. Daniela Katzenberger hat diese emotionalen Momente nun mit ihren Fans geteilt. Auf Instagram wendete sie sich vor kurzem mit einem ernsten Anliegen an ihre Follower: In den Storys erzählt sie, dass es ihrer Tochter nicht gut ginge.

Sophia habe über schlimme Schmerzen geklagt. Als sie mit den Worten "Mir tun die ganzen Beine weh" zu ihrer Mutter kam, soll diese erst überfragt gewesen sein. Gründlich untersuchte sie die kleinen Gliedmaßen der Tochter. Aussichtslos – denn sie konnte keine blauen Flecken feststellen. Daniela Katzenberger ließ ihre Tochter zuhause bleiben.

Daniela Katzenbergers Tochter hat Wachstumsschmerzen!

Erst zog die Mama in Betracht, dass die Kleine einfach nur keine Lust hatte, zur Schule zu gehen. Doch das war untypisch für Sophia, die sich normalerweise so auf den Unterricht freue. Als die Vierjährige dann auch noch fiebrig wurde, war für die Familie klar: Ihr ging es wirklich nicht gut!

Doch auf die Sorge folgte die schnelle Aufklärung: "Sophia hat Wachstumsschmerzen, ganz krass", erzählt Daniela Katzenberger in der Story erleichtert. Vor ein paar Monaten habe sie schon einmal ähnliche Beschwerden gehabt, diesmal seien die Schmerzen aber besonders schlimm gewesen. Doch sie kann sogar schon Entwarnung geben: "Jetzt ist es wieder gut, ihr geht's gut".

Am Ende des Videos bekommt man sogar noch die kleine Sophia selbst zu hören, die erzählt, sie habe so viel Spaß in der Schule. Na, dann sind es ja gute Nachrichten, dass sie schnell wieder hingehen kann! Und wie es so aussieht wird die Kleine bald ganz groß werden – wir sind gespannt.

Das ist Daniela Katzenberger – Daten und Fakten

Die Kult-Blondine Daniela Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren.

Bekannt wurde sie durch die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland – die Auswanderer"

Ihre Fans lässt Daniela auf Instagram an ihrem Leben teilhaben.

Daniela ist mit Lucas Cordalis zusammen, die beiden haben eine gemeinsame Tochter

verwendete Quellen: Instagram