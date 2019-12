Daniela Katzenberger: Warum wir erstmal nichts mehr von ihr hören werden …

View this post on Instagram

Ihr Lieben ❤️ Wir wünschen euch ein wundervolles Weihnachtsfest 😘 Lasst es euch gut gehen, genießt diese magische Zeit...und das Essen 😂 Haut mal richtig rein, ne bessere Ausrede als an Weihnachten habt ihr nämlich nicht mehr so schnell 😂 (außer sie seid schwanger 😊) Und ihr wisst ja: Alles unter 5 kg ist kein richtiges Weihnachten, so will es das Gesetz 😂🥨🍫🍰🥮🥧🍩 Wisst ihr was sich Lucas von mir wünscht ? Das ich über die Weihnachtstage das Handy mal beiseite lege und nicht ständig an dem, ich zitiere : „scheiss Ding“ hänge 😅 (by the way, er war auch im Gegensatz zu mir, nicht traurig darüber, als ich mein Handy vor ein paar Tagen komplett geschrottet habe 😂) So, ich werde mich also ein paar Tage nicht melden können (oder dürfen 😂) und wünsche euch alles erdenklich Liebe ❤️ Beste Community ever 😘❤️