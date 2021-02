Seit drei Jahren ist David Schumacher, der Sohn von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher, vergeben. Und dass er in seine Vivien immer noch so verliebt ist wie am ersten Tag, bewies er nun mit einem liebevollen Social-Media-Beitrag im Netz.

Sie werden so schnell groß! Ralf, 45, und Cora Schumachers, 40, Sohn David ist 19 Jahre alt und bereits in die Fußstapfen seines Vaters getreten: Er ist Rennfahrer. 2020 stieg er in die Formel 3 auf. Auch privat läuft es gut für den Teenager, denn er ist in einer glücklichen Beziehung.

David Schumacher und seine Freundin sind seit drei Jahren ein Paar

Seit 2018 ist der Promi-Spross mit der 20-jährigen Vivien Keszthelyi zusammen.Den dritten Jahrestag nahm David nun zum Anlass, um seiner Liebsten eine rührende Liebeserklärung zu machen. Zu einem süßen Pärchen-Schnappschuss, auf dem er und seine bessere Hälfte um die Wette strahlen, schrieb er: "Jetzt bin ich schon seit drei Jahren an deiner Seite und es fühlt sich immer noch so an wie am ersten Tag. Die Zeit verfliegt. Es fühlt sich an, als hätten wir uns erst vor einem Jahr kennengelernt. Ich liebe dich."

Auch Vivien ließ es sich nicht nehmen, ihrem Schatz an diesem besonderen Tag ein paar liebevolle Zeilen zu widmen. "Unsere wahre Liebesgeschichte ist besonders, einzigartig und wunderschön. Heute sind wir seit drei wundervollen Jahren zusammen. Wenn Liebe echt ist, endet sie nie", schrieb sie zu dem gleichen Foto, das auch David veröffentlicht hatte.

Davids Freundin ist ebenfalls Rennfahrerin

David und Vivien teilen eine wichtige Leidenschaft miteinander: Sie beide lieben Rennsport – denn die 20-Jährige ist ebenfalls Rennfahrerin und fährt auch in der Formel 3 mit. Ihr großes Ziel? Natürlich die Formel 1! "Als ich mit Tourenwagenrennen begonnen habe, war immer die DTM mein Ziel. Seit ich nun meine ersten Formel-Rennen bestritten habe, muss ich sagen: Ich liebe es! Jetzt würde ich schon gern in die Formel 1. Aber dazu muss ich mich erst mal in der Formel 3 versuchen", erzählte sie im Februar 2018 gegenüber "Sportbild".

