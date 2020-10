Delphine Boël, die nichteheliche Tochter des früheren Königs von Belgien, Albert II., erhält die gleichen Privilegien wie ihre ehelich geborenen Halbgeschwister König Philippe, Prinz Laurent und Prinzessin Astrid.

Jahrelang hat Alt-König Albert II., 86, eine außereheliche Affäre mit Baronesse Sybille de Selys Longchamps, 79, sowie eine dabei entstandene Tochter namens Delphine Boël, 52, abgestritten. Im Januar 2013 reichte Boël eine Vaterschaftsklage gegen Albert ein - zunächst ohne Erfolg. 2018 ordnete ein Brüsseler Berufungsgericht schließlich einen DNA-Test an, dessen Ergebnis im Januar 2020 publik wurde: Albert ist der biologische Vater der Künstlerin. Durch einen Anwalt ließ Albert damals bekannt machen, dass er die Vaterschaft anerkenne. Die formelle Bestätigung durch die Justiz steht noch aus.

Die belgischen Royals bekommen eine neue Prinzessin

Nach ganzen sieben Jahren Gerichtskampf hat Delphine Boël ihr Ziel endlich erreicht. Sie sowie ihre Kinder Joséphine, 16, und Oscar O'Hare, zwölf, werden Königliche Hoheiten. Am heutigen Donnerstag (1. Oktober) wurde in einem Beschluss des Brüsseler Berufungsgerichtes erklärt, dass der unehelichen Tochter ein Prinzessinen-Titel zusteht. Dadurch ändert sich ihr Name mit sofortiger Wirkung: Von nun an heißt sie Delphine von Sachsen-Coburg.

Delphine Boël forderte gleiche Privilegien

Die Frage der Anerkennung dürfte nach Alberts Worten vom Januar keinen großen Diskussionspunkt mehr darstellen. Boëls Anwalt sagte den Medien jedoch, dass seine Mandantin künftig sowohl die Titel "Ihre Königliche Hoheit" und "Prinzessin von Belgien" als auch den Nachnamen der Königsfamilie tragen wolle. Marc Uyttendaele wörtlich: "Ausserdem möchte sie - wie ihre Halbgeschwister König Philippe, Prinzessin Astrid und Prinz Laurent - den Familienname Sachsen-Coburg führen können und die gleichen Privilegien haben. Das ist etwas, das ihr zusteht, so wie es auch den anderen Kindern von König Albert zusteht. Es kann nicht sein, dass Frau Boël nicht so behandelt wird wie die anderen Kinder." Jetzt hat die 52-Jährige ihren Wunsch erfüllt bekommen. Auch ihre Kinder dürfen sich nun Prinzessin und Prinz von Belgien nennen.

Delphine Boël kämpfte um Anerkennung und Gerechtigkeit

Um Geld gehe es ihr nicht, sagte Boël im August im GALA-Interview, sondern um Gerechtigkeit. "Tatsächlich ist es so, dass ich viel reicher wäre, wenn ich diesen Weg nicht gewählt hätte. Denn mein angeblicher Vater Jacques Boël [ein belgischer Industrieller, Anmerk. der Red.] ist viel reicher als der König – und ich war das einzige Kind. Ich gab sozusagen ein großes Vermögen auf."

Alt-König Albert äußert sich zur Titel-Frage

Alain Berenboom, der Anwalt von König Albert, meint laut "Le Soir", dass es weder die Sache des Berufungsgerichts noch des Palastes sei, über die Titel-Frage zu entscheiden. Zuständig sei die belgische Regierung. Er erklärte: "In diesem Punkt erinnert der König auf jeden Fall daran, dass das Gesetz angewendet werden muss. Hinsichtlich des Namens ist eher ein Verwaltungsverfahren nötig als ein Gerichtsverfahren, wie es uns scheint. Was den Titel betrifft, so ist er unserer Meinung nach kein Vorrecht des Gerichts, sondern ein Vorrecht der Exekutive."

Nun kann endlich Ruhe in das Leben der gespaltenen Familien einkehren. Das Urteil war zum 29. Oktober angekündigt, erfolgte jetzt früher. Albert kann jedoch noch Einspruch einlegen.

Verwendete Quellen: parismatch.com, lesoir.be, vrt.be, Dana Press

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.