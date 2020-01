Der Bachelor und seine 22 Klone: So lustig reagiert das Netz auf die erste Folge 😂

Der Mittwochabend hat endlich wieder einen Sinn! Der Bachelor ist back und mit ihm 22 Damen, die nicht nur ihren Job gekündigt haben, um jetzt endlich als Influencerinnen voll durchstarten zu können, sie haben sich auch kurz vor dem Start eine Generalüberholung beim Schönheits-Doc ihres Vertrauens abgeholt und ihre Namen in Jenny geändert.

Doch auch sonst hatte der diesjährige Staffelauftakt so einiges zu bieten. Einen "Problem-Bachelor", der so tief in die Schicksals-Kiste greift, dass selbst Dieter Bohlen die Tränen kommen dürften sowie ein Potpourri an intellektuell wertvollen Konversationen, dass sich selbst die hartgesottenste Hirnzelle schreiend in Luft auflösen möchte.

Aber lange Rede, (definitiv) kurzer Sinn: Twitter hat die erste Folge von 'Der Bachelor' einmal perfekt für euch zusammengefasst:

"Vielleicht ist er gar nicht der Bachelor, sondern ...

#bachelor



Und immer wenn jemand sagt, ich bin der Bachelor, sitzt irgendwo ein Paul Janke, lachend und sagt: “Für eine Staffel, ich bin es für immer!“ pic.twitter.com/OCvfPCEDvg — Stabheuschrecke (@Stabheuschreck1) January 8, 2020

Blauer Anzug, orangene Krawatte. Er ist sich sicher, dass er keine Nachrichtensendung im ZDF moderieren will? #Bachelor — André (@Leitung296) January 8, 2020

Wenn Jenny mehr Aufmerksamkeit bekommt als die Brüste von Wendlers Flamme

„Meine nächste Rose geht an Jenny.“ „Die mit dem Kleid.“ „Also die mit den langen Haaren.“ Das wird die längste Rosenvergabe ever. #Bachelor — 𝓕𝓻𝓲𝓮𝓭𝓪 🦥 (@Stoerenfrieda29) January 8, 2020

"Du darfst mich Jenny Jasmin nennen und irgendwann gebe ich dir die Erlaubnis mich nur Jenny zu nennen" #bachelor pic.twitter.com/Wptph5xDa9 — Bunselmeier (@Bunselmeier14) January 8, 2020

„Hey, wie heißt du?“

„Hi, ich bin Jenny.“



„Hi, wie heißt du?“

„Hallo, ich bin Jenny.“



„Hi, du bist bestimmt Jenny, ne?“

„Oh nee, ich heiße Jennifer!“



Die neue #Bachelor Staffel so. — jenny. (@meersein17) January 8, 2020

Es reicht jetzt auch mal. In Summe hatten heute alle Jennys bei RTL schon mehr Sendezeit als die entblößten Brüste von Laura Müller. #Bachelor — anredo (@anredo) January 8, 2020

Wollte gerade sagen, dass die Mädels alle gleich aussehen, und dann kommen die Zwillinge um die Ecke.#Bachelor pic.twitter.com/eJnsW78iMn — Dana 🧡 (@danaovem) January 8, 2020

Ok.



Bestandsaufnahme beim #Bachelor:



- mind. 4 Jennys

- mind. 14 Brustimplantate

- ca. 95 Tattoos

- 300 Meter Extensions

- 1 kg Botoxlippen

- 10000 Pailetten

- 12 x 2 Wimperntiere auf den Augen pic.twitter.com/nmvSqrNi07 — Twitti🏝Tahiti (@sregnifrettiwt) January 8, 2020

Und sonst so?

Wenn Alex Hindersmann nicht wenigstens als Barkeeper auftaucht, dann ist das nicht mehr mein #Bachelor pic.twitter.com/S8p8hthWtR — 𝓕𝓻𝓲𝓮𝓭𝓪 🦥 (@Stoerenfrieda29) January 8, 2020

"Machst du Sport?“ Ja, ich bin zweifache Europameisterin im Buffet-Inhaling. Einzel und Mannschaft. #Bachelor — Sabrina (@time_to_grump) January 8, 2020