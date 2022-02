Nachdem die Kandidatinnen in der ersten Folge den neuen Bachelor Dominik kennengelernt haben, ziehen sie in der zweiten Episode in ihre Villa ein. Das bringt prompt die ersten Streitigkeiten mit sich.

Für drei Frauen war die Bachelor-Reise bereits in der ersten Nacht der Rosen vorbei, alle anderen Kandidatinnen werden wir auch in der zweiten Folge der diesjährigen Bachelor-Staffel sehen. Und die hat es ganz schön in sich, denn der Einzug in die mit Spannung erwartete Villa steht an. Dort angekommen dauert es nicht lange, bis sich die ersten Grüppchen bilden und Konflikte entstehen.

Der Bachelor 2022 : Zoff ist wieder vorprogrammiert

Eigentlich könnte die Welt für die Rosen-Anwärterinnen nicht schöner sein: Die Sonne scheint und der Einzug in die Villa ist vollzogen, wäre da nur nicht der eigentliche Grund, weshalb sie in Mexiko sind: Bachelor Dominik. Und so lassen auch die ersten Lästerattacke und Grüppchenbildung nicht lange auf sich warten. Wie das aussieht und wer mit wem sofort im Konflikt ist, seht ihr im Video.

Verwendete Quelle: RTL.de