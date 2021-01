Alle Serien-News im Brigitte-Ticker: "Der Bergdoktor": Verlässt Hans Sigl die Serie? +++ Jessica Ginkel: Der Ex-"Der Lehrer"-Star zeigt seinen Bruder.

Serien-News 2021 im Brigitte-Ticker

20. Januar 2021

"Der Bergdoktor": Verlässt Hans Sigl die Serie?

Ab dem 14. Januar läuft endlich wieder "Der Bergdoktor" im ZDF. Die Serie geht bereits in die 14. Staffel. Seit Jahren laufen die Geschichten mit grandiosem Erfolg. Das ist in erster Linie ihm zu verdanken: Hauptdarsteller Hans Sigl, 51. Seit 2008 spielt er die Titelrolle Dr. Martin Gruber. Das ist eine lange Zeit. Plant der 51-Jährige bereits seinen Ausstieg aus der Serie, um sich neuen Projekten widmen zu können?

Im Netz spekulieren die Fans, ob Hans Sigl auch in der nächsten Staffel wieder in den Arztkittel schlüpfen wird. Jetzt gibt er Entwarnung. Der Schauspieler hat sich den Fragen des "Bergdoktor"-Fanclubs gestellt und ihnen die wunderbaren Neuigkeiten mitgeteilt. "Für 'Der Bergdoktor' drehe ich natürlich weiterhin: Im März ein neues Winterspecial, ab Juni die 15. Staffel mit 7 Folgen." Was für ein Glück!

19. Januar 2021

Wie süß! Ex-"Der Lehrer"-Darstellerin Jessica Ginkel postet ein altes Bild ihres Bruders

Was für ein unerwarteter Einblick in ihre Kindheit! Schauspielerin Jessica Ginkel, 40, ist seit 2012 mit ihrem ehemaligen GZSZ-Kollegen Daniel Fehlow, 45, zusammen. Das Paar hat zusammen zwei Kinder. Ihr Leben fern ab der Kameras hält die frühere "Der Lehrer"-Darstellerin aus der Öffentlichkeit heraus – nur ab und zu postet sie private Schnappschüsse. Und dieses Mal dürfen sich ihre Follower über ein besondes putziges Bild freuen: Jessica teilte auf Instagram ein Bild aus Kindheitstagen.

Auf dem Throwback-Pic sieht man zwei blonde Kinder – rechts guckt Jessica als Kleinkind verdutzt in die Kamera, während ihr älterer Bruder links mit einem Pinsel sein Können als Künstler beweist. Dazu verfasste sie liebevolle Zeilen an ihren Bruder: "Keiner kennt mich so gut wie er. Er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Was für ein großes Geschenk so jemanden an seiner Seite zu haben. Großer Bruder".

Die Schauspielerin fand aber auch ein paar Worte zu ihrem eigenen Nachwuchs. "Wenn ich meine Kinder so beobachte, finde ich es wunderschön zu sehen wie sie gemeinsam aufwachsen, wie sie miteinander spielen, Streiche aushecken, ihre Süßigkeiten teilen, aufeinander aufpassen, sich lieb haben", so Jessica auf der Foto- und Videoplattform.

