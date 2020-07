Diese süße Aufnahme mit seiner Familie bewegt all seine Fans!

Detlef D! Soost: Privater Schnappschuss mit seinen drei Kindern

Detlef D! Soost, 50, hält seine Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt können seine Fans einen Blick auf die drei erhaschen! Auf Instagram teilte der Fitness-Coach und Motivationstrainer anlässlich seines Geburtstages vor einigen Tagen einen süßen Familien-Schnappschuss. Seine beiden Töchter und seinen Sohn hält er fest im Arm. Die drei Kids schmiegen sich liebevoll an ihren Papa. Den Beitrag versüßt der Choreograf mit einer Liebeserklärung an seine Kids und seine Frau: "Love My Kids Carlos , Ayana , Chani and My Wife Kate Hall."

Der ehemalige "Popstars"-Choreograf und -Juror und die dänische Sängerin Kate Hall, 37, gaben sich im August 2012 nach dreijähriger Beziehung das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt war ihr gemeinsames Töchterchen Ayana zwei Jahre alt. Der Fernsehstar brachte aus seiner früheren Beziehung schon seine Tochter Chani und seinen Sohn Carlos, mit in die Ehe.

Die Fans sind bei diesem Anblick ganz gerührt. "Tolles Foto, toller Vater", "Was für eine tolle Familie Du hast" und "So ein schönes Foto" lauten die begeisterten Kommentare unter dem Beitrag.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.