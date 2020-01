"Hello aus dem Wochenbett": Erste Worte von Diana June nach der Geburt

"Endlich ausgekugelt"

Es ist eine zauberhafte Nachricht zum Jahresbeginn: Die YouTuberin Diana June und ihr Ehemann David sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach dem furchtbaren Tod ihres ersten Baby kurz nach seiner Geburt im Dezember 2018, können die beiden jetzt ihr Regenbogenbaby in den Armen halten.

Diana June verkündete die Geburt überglücklich mit einem goldigen Bild auf Instagram. Jetzt meldet sie sich mit zerzausten Haaren ganz entspannt aus dem Wochenbett und verrät in einer Story, wie es ihr so kurz nach der Geburt ihres Söhnchens geht.

"Dieses Wunder war in meinem Bauch drin"

"Hallo meine Lieben, ich meld' mich aus dem Wochenbett. Die Nacht war aufregend und anstrengend, aber es ist so faszinierend", erzählt Diana June, und schaut zärtlich staunend auf das Baby in ihren Armen. "Ich guck' ihn an und denke mir: Du warst also in meinem Bauch drin, crazy. Ich kann's nicht fassen manchmal, ich bin noch so in Stockstarre." Dazu schreibt sie in der Story: "Wahnsinn, was der weibliche Körper alles zaubern kann".

Dieses Gefühl können ganz bestimmt alle Mamas und Papas sehr gut verstehen, liebe Diana. Wie schön zu sehen, dass es dir und deinem Baby so gut geht und ihr so behütet die erste Zeit als kleine Familie ganz in Ruhe genießen könnt.

"Alles Glück der Erde für euch"

Ihre Fans überschlagen sich derweil mit Glückwünschen. Unter dem Foto sind viele liebevolle Worte an Diana June und David zu lesen. "Yay! Habe mich selten SO für jemanden gefreut 😍😍🙏🏾🙏🏾 Herzlichen Glückwunsch 🎉🎉🎉", steht dort zu lesen, und "Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Familie, meine Liebe ❤️ alles Glück der Erde für euch". Jemand anders schreibt: "Ich wünsche euch dreien eine wunderschöne und glückliche Kennenlernzeit!" Diesen guten Wünschen können wir uns nur anschließen. Alles Liebe und Gute für euch, liebe Diana June und lieber David!