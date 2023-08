Mit einem Instagram-Beitrag haben Diane Kruger und Norman Reedus für Verwunderung gesorgt und Gerüchte um ein zweites gemeinsames Kind angeheizt. Jetzt spricht die Schauspielerin Klartext und spricht offen über ihre Familienplanung.

Diane Kruger, 47, und Norman Reedus, 54, haben bereits eine Familie gegründet, 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Nova, 4, auf die Welt. Seitdem genießen sie ihr Glück und teilen dieses auch hin und wieder mit ihren Fans: Die Schauspielerin gibt ihren Instagram-Follower:innen gelegentlich Einblick in ihren Alltag, auch Schnappschüsse ihrer Tochter – bei denen ihr Gesicht stets verdeckt ist – sind keine Seltenheit mehr. Nun ist es allerdings der "Walking Dead"-Schauspieler, der mit seinem jüngsten Beitrag in den sozialen Medien Aufmerksamkeit erregt – und Babygerüchte befeuert.

Baby Nummer zwei? Diane Kruger muss kryptisches Posting aufklären

Auf seinem Instagram-Account hat Norman Reedus eine Zeichnung hochgeladen. Diese zeigt ihn, Diane Kruger sowie eine Katze. Er hält die Hand seiner Liebsten, über ihrem Kopf sind kleine Herzchen zu sehen. Das Bild unterstreicht einmal mehr, dass die Schauspielstars verliebt sind. Doch ein anderes Detail sticht vor allem ins Auge: Die Illustration scheint die "Inglourious Basterds"-Darstellerin mit einem Babybauch darzustellen. Die Aktrice kommentiert den Beitrag zunächst nur mit drei Herz-Emojis, doch kurz darauf gibt sie eine Erklärung ab.

Denn zahlreiche Fans verstehen das Posting als Schwangerschaftsverkündung und gratulieren bereits überschwänglich unter der Zeichnung. Kruger fackelt nicht lange und erläutert: "Wir sind nicht wieder schwanger, nur um das klarzustellen. Wir vermissen uns einfach."

Warum sich die beiden einander vermissen, wird wiederum aus Dianes aktuellstem Post deutlich. Sie hat eine Vorpremiere ihres neuen Films "Visions", der am 6. September in die Kinos kommt, in Paris besucht. Die 47-Jährige hat mehrere Schnappschüsse des Events geteilt, Norman und Nova sind derweil in den USA geblieben.

Seit 2016 glücklich liiert

Diane Kruger und Norman Reedus haben sich 2015 am Set des Films "Sky – Der Himmel in mir" kennengelernt. Im Juli 2016 wurden sie schließlich erstmals als Paar gesichtet. Im November 2018 hat Töchterchen Nova das Licht der Welt erblickt. Drei Jahre darauf bestätigten Quellen gegenüber "People", dass sich Kruger und Reedus verlobt haben. Vor den Traualtar sind sie bisher (offiziell) noch nicht getreten.

Verwendete Quellen: instagram.com, people.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.de