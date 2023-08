Angelina Jolie mit ihrem Buch "Know Your Rights and Claim Them"

Die Hollywood-Ikone Angelina Jolie hat nicht nur durch ihre schauspielerische Leistung die Herzen der Menschen erobert, sondern auch durch ihre humanitäre Arbeit. Die ehemalige Unicef-Botschafterin hat zuletzt in Zusammenarbeit mit Professorin Geraldine Van Bueren QC das Buch "Know Your Rights and Claim Them" verfasst, mit dem sich Kinder und Jugendliche über ihre Rechte informieren können. Mehr