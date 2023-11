"I've had the time of my life" – diese Zeile reicht, um Baby und Johnny mit ihrer berühmten Hebefigur aus "Dirty Dancing" vor dem inneren Auge erscheinen zu lassen. Der amerikanische Film kam 1987 in die Kinos und wurde zum großen Überraschungshit der Saison – entgegen den Erwartungen der Produktionsfirma Vestron, die den Tanzfilm schnellstmöglich auf Videokassette für zu Hause bringen wollten. "Dirty Dancing" wurde zum ersten Film, der mehr als eine Million Mal auf Video verkauft wurde.

Die Handlung des Films basiert größtenteils auf der Jugend der Drehbuchautorin Eleanor Bergstein, die im Familienurlaub selbst an sogenannten "dreckigen Tanzwettbewerben" teilnahm. Produziert wurde der Film von Linda Gottlieb. Nach mehreren Absagen von anderen Produktionsfirmen erklärte Vestron Pictures sich dazu bereit, den Film – mit der Hälfte des ursprünglich angefragten Budgets – zu produzieren. Als Regisseur wurde Emile Ardolino ausgewählt, für den "Dirty Dancing" der erste große Spielfilm war.

"Dirty Dancing": Mehrere Darsteller mussten während den Dreharbeiten ins Krankenhaus

Gedreht wurde der Film an zwei verschiedenen Orten: In dem Städtchen Lake Lure im Bundesstaat North Carolina und der berühmten "Mountain Lake Lodge" in Virginia. Dort begann der 43-tägige Dreh Anfang September 1986. Während des Drehs von "Dirty Dancing" hatte die Crew mit extremen Wetterbedingungen zu kämpfen – die Innentemperaturen lagen bei bis zu 49 Grad Celsius. Mehrere Schauspieler:innen mussten wegen Dehydration ins Krankenhaus und Patrick Swayze verletzte sich stark am Knie, weil er während der Balance-Szene mehrmals vom Baumstamm fiel. Im Oktober wurde es dann so kalt, dass die Temperatur des Sees für die Hebefigur-Szene auf 4 Grad Celsius abkühlte und für Hauptdarstellerin Jennifer Grey zur echten Tortur wurde.

Patrick Swayze und Jennifer Grey waren keine guten Freunde

Zwischen Swayze und Grey gab es während den Dreharbeiten zu "Dirty Dancing" immer wieder Reibungen – um sich wieder positiv zu stimmen, mussten sie ihren gemeinsamen Screentest, in dem sie eine "atemberaubende" Chemie hatten, anschauen. Übrigens: Für die Rolle der Frances "Baby" Houseman wurden anfangs auch Winona Ryder und Sarah Jessica Parker in Betracht gezogen.

Die "Dirty Dancing"-Stars heute

Für viele der Darsteller:innen bedeutete der Film "Dirty Dancing" ihren Durchbruch. Sie kamen größtenteils aus der Musicalszene oder waren ausgebildete Tänzer:innen – Regisseur Ardolino wollte für die Tanzszenen ungern Doubles verwenden müssen. Einige Schauspieler:innen, wie Jane Brucker, die "Babys" Schwester "Lisa Houseman" spielte oder Neal Jones, der "Johnnys" Cousin "Robbie" verkörperte, sind heute nicht mehr in der Branche aktiv. Was die anderen Schauspieler:innen aus dem 80er-Kultfilm heute machen, zeigt unsere Bilderstrecke.