Dschungelcamp: Alle Liebespaare aus "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Auch nach der Show blieben die beiden zusammen und waren gerne gesehen Promi-Gäste auf den roten Teppichen der Nation. Hier sind die beiden Turteltauben bei einer Schatzsuche zu sehen: Im Wasser hatten Kim und Rocco die Gelegenheit so richtig auf Tuchfühlung zu gehen. Die Badewanne wartete mitten im Regenwald auf sie. Darin: ein Stück Seife mit dem Schlüssel zur Schatztruhe in der Mitte. Die beiden mussten sich so lange mit der Seife abschrubben, bis der Schlüssel freigelegt war.