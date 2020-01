Dschungelcamp: Die härtesten Dschungelprüfungen aller Zeiten

Zweimal durfte Brigitte Nielsen bei der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilnehmen. Ob sie sich die zweite Teilnahme auch gut überlegt hatte? In der zehnten Staffel trat sie mit Sophia Wollersheim in der "Dschungel-Metzgerei" an. Die beiden müssen das Gewicht ihres Essens schätzen und dann verspeisen. Stimmt der Schätzwert mit dem tatsächlichen Gewicht überein und wurde die Köstlichkeit ganz aufgegessen, nehmen sie einen Stern mit ins Camp. Jetzt war Brigitte am Zug und verköstigte einen Truthahnhoden, der sie sichtlich mitnahm.