Ruhet in Frieden: Diese Dschungel-Stars sind schon gestorben

Rolf Zacher, der als Schauspieler in mehr als 200 Filmen und Serien mitgewirkt hatte (Kultrolle: Kleinganove "Henry", 1980), musste sich nach der Show im Krankenhaus durchchecken lassen, nahm aber (anders als Gunther Gabriel) noch an der Wiedersehens-Show am Ende der zehnten Staffel teil. Es sollte sein letzter großer Auftritt sein: Ein Jahr später zog Zacher nach Medienberichten in ein Pflegeheim in Norddeutschland, am 3. Februar 2018 starb er im Alter von 76 Jahren.