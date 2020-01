Dschungelcamp 2020: Damit hat niemand gerechnet!

24.01.2020

Kurz vor dem Finale: Danni überrascht alle

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Danni Büchner steht kurz davor, ins Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" 2020 zu ziehen. Und: Die Witwe von Jens Büchner ist die letzte verbliebene Frau im Camp!

Dabei sah es lange Zeit so aus, als würde Danni bei den Zuschauern gar nicht gut ankommen: Tagelang wurde sie immer wieder in die Dschungelprüfungen gewählt – obwohl sie deutlich machte, dass sie das nicht will. Hassen sie die Zuschauer? Der Verdacht lag nahe. Doch nun, einen Tag vor dem großen Finale, sieht alles danach aus, dass die Fans sie inzwischen gerne sehen! Ob nun wirklich das Finale und vielleicht sogar die Dschungelkrone winkt? Wir werden es erleben!

23.01.2020

Elena: Eskalation oder Dschungelkönigin?

Bei ihr liegen die Nerven blank – und die Emotionen kochen hoch: Elena Miras, generell schon nicht für ihre Zurückhaltung bekannt, wirbelt das Dschungelcamp auf. Nach dem Abgang von Claudia Norberg ist sie neben Danni Büchner die einzige verbliebene Frau im Camp. Und sie macht keinen Hehl draus: Sie sieht sich jetzt als Einzelkämpferin um die Dschungelkrone. Freunde und Unterstützer? Fehlanzeige!

Bleibt die spannende Frage: Bringt ihr ihre offene und emotionale Art die Dschungelkrone ein – oder fliegt Elena schon heute Abend hochkant aus dem Camp, weil die Zuschauer die Nase voll haben von ihren Ausbrüchen? Klar ist: Elena polarisiert. Während einige Zuschauer sie dafür feiern, dass sie Tacheles redet und sich nichts gefallen lässt, sind andere absolut genervt von ihrer aufbrausenden Art. Wie es für Elena weitergeht, erfahren wir dann heute Abend auf RTL!

22.01.2020

Klarer Favorit für die Dschungelkrone

Nur noch wenige Tage, bis wir einen neuen Dschungelkönig oder eine neue Dschungelkönigin haben: Am Samstag wird die Krone vergeben! Und auf der Zielgerade kristallisiert sich immer mehr ein deutlicher Favorit heraus. TV-Zuschauer, Experten und sogar Moderatorin Sonja Zietlow sind sich einig, wer ein ganz heißer Anwärter auf den Titel ist.

Demnach kann sich aktuell Prince Damien die größten Chancen auf den Sieg ausrechnen. Die stets fröhliche und hilfsbereite Art des Sängers kommt bei vielen gut an – nicht nur bei seinen Mit-Campern! Im Interview sagt Moderatorin Sonja Zietlow, dass der ehemalige DSDS-Sieger auch ihr Wunsch-Sieger ist: "Wenn ich den sehe, muss ich strahlen. Er macht mich fröhlich. Er sieht in allem was Positives. Er hilft... und dann mit seiner Liebesgeschichte..." Spätestens am Samstag wissen wir, ob sie Recht behält!

21.01.2020

Konkurrenten in der Danni-Büchner-Falle

Rumms, plötzlich ist Sonja Kirchberger raus! Die Abwahl der Schauspielerin aus dem RTL-Dschungelcamp hat wohl kaum einer kommen sehen. Nun wird immer klarer: Offenbar ist Sonja in die Danni-Büchner-Falle getappt – erwischt es als nächsten den "Superhändler" Markus Reinecke?

Klar ist: Sonja und Markus waren mit Danni Büchner zur gemeinsamen Schatzsuche aufgebrochen. Die Spannung in dem Trio war mit Händen zu greifen – und entlud sich anschließend im Dschungelcamp. Derbe Frontal-Angriffe auf Danni Büchner von beiden schockten die Zuschauer – offenbar so sehr, dass sie Sonja aus der Sendung warfen.

Anscheinend sind Sonja und Markus voll in die Danni-Falle gelaufen: Sie haben es nicht mehr geschafft, ihren Frust über Danni Büchner bei sich zu halten – und sind ausgebrochen wie ein Vulkan. Die Strafe gab's von den Zuschauern sofort für Sonja Kirchberger. Ob am Dienstagabend nun Markus Reinecke fliegt, erfahren wir bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL.

20.01.2020

Die Gehaltsliste der Dschungelcamp-Stars

Halbzeit im Dschungelcamp: Inzwischen sind die Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" schon in ihrer zweiten Woche im Busch. Alle Jahre wieder lautet die spannendste Frage nicht, wer nun König oder Königin des Dschungels wird, sondern wer wieviel Kohle für seine Teilnahme bekommt.

Nun hat die "Bild"-Zeitung wieder veröffentlicht, wie hoch die Gagen der diesjährigen Camper (angeblich) sind. Demnach ist die bestbezahlte Kandidatin Sonja "Wir haben eine Geschäftsbeziehung" Kirchberger, die satte 150.000 Euro für ihre Teilnahme bekommen soll, gefolgt von Raúl Richter und Sven Ottke. Abgeschlagen auf dem letzten Platz im Honorar-Ranking: Die bereits ausgeschiedene DSDS-Kandidatin Toni Trips, die laut "Bild" für ihre Teilnahme nur 22.000 Euro bekommen soll.

Daten und Fakten zum Dschungelcamp

Die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" läuft seit 2004

Die Dreharbeiten finden in einem echten Dschungel in Australien statt

Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich

Das Dschungelcamp ist ursprünglich eine britische Show, die mittlerweile in 12 Ländern adaptiert wird

