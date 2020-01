Fliegt Danni Büchner nun aus dem Dschungelcamp?

16.01.2020

Fliegt Danni Büchner jetzt raus?

"Die große Danni-Büchner-Show" geht weiter: Auch am Mittwochabend stand die Witwe von Jens Büchner bei "Ich bin ein Star …" im Mittelpunkt – und wurde am Ende wieder einmal in die nächste Dschungelprüfung gewählt! Doch während Danni noch immer mit sich hadert und öffentlich mit Auszug droht, könnte ihr schon bald ein ganz anderes Schicksal drohen: Fliegt Danni aus dem Camp?

Noch entscheiden die TV-Zuschauer durch ihre Anrufe, welcher Kandidat die nächste Dschungelprüfung machen muss. Doch schon morgen (Freitag) stimmen die Zuschauer mit ihren Anrufen ab, wer im Camp bleiben soll – und wer rausfliegt! Die Gefahr für Danni: Wenn sie bei den Zuschauern wirklich so unbeliebt ist, wie sie vermutet, könnte sie schon in einer der ersten Rauswahl-Shows aus dem Camp fliegen!

Das wäre der schlimmste Fall: Von der ersten Sendung an in jede Dschungelprüfung gewählt werden und dann als eine der ersten die Show verlassen müssen! Danni Büchner hat zwar immer wieder betont, dass sie nicht Dschungelkönigin werden wolle – aber das würde sicher auch an ihr nagen!

