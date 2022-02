Was wir bisher nicht über die Promis wussten

Skandale, Tattoo-Bedeutungen und Schönheits-OPs – kaum zu glauben, aber so manche Details über die Dschungelstars sind bislang nicht an die Oberfläche gelangt. Wir verraten, die überraschendsten Geheimnisse ...

Nicht nur am Lagerfeuer im Dschungelcamp kommen täglich spannende Geschichten ans Licht, auch hinter den Kulissen gelangen nach und nach pikante Informationen über die Dschungelstars an die Öffentlichkeit. Auch wir haben interessante Ausgrabungen gemacht und dabei besondere Informationen über die Kandidat:innen und ihre Vergangenheit gesammelt.

Filip Pavlovic hat einen weiteren Nebenjob?

Es heißt, Bachelor-Boy Filip habe lange von einer Fußballkarriere geträumt und vor einigen Jahren soll der 28-Jährige in der Jugendmannschaft für den FC. St. Pauli und den Hamburger SV gespielt haben. Laut eigenen Aussagen soll sogar die Jugendnationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas an ihm interessiert gewesen sein. Eine Knieverletzung war das Aus seines Traums. Erfolgreich ist er heute trotzdem: Neben seiner Tätigkeit als Fitnesstrainer und Reality-Star soll er zusammen mit seiner Mutter eine Reinigungsfirma leiten.

Harald Glööckler ist nicht nur Modedesigner …

Vor vielen Jahren trat Harald Glööckler, 56, aus der Kirche aus, weil er sich aufgrund seiner Sexualität verurteilt und nicht akzeptiert fühlte. Jahre später folgte eine überraschende Anfrage: Die Bibelgesellschaft bat den extravaganten Unternehmer einen Schmuckschuber für die Bibel zu entwerfen. Unglaublich, aber wahr: Mit seinem Design gewann er 2017 den Red Dot Award und auch dank seiner Kreativität wurden viele Exemplare der Neuauflage der Lutherbibel verkauft.

Tina Ruland hat die coolste Lücke im Lebenslauf

Schauspielerin Tina Ruland hat den anderen Dschungelstars einen Vorteil voraus: Worüber die 55-Jährige bislang im Camp noch nicht gesprochen hat, ist die Weltreise, die sie gemacht hat. Und das mit der ganzen Familie. Doch anstatt auf die Bremse zu treten und sich eine Auszeit zu gönnen, schrieb die Powerfrau in der Zeit ein Buch. In "Move my Heimat. Eine ungeplante Weltreise" erzählt sie von dem Abenteuer mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen.

Tara Tabitha: Beauty-OPs, Liebschaften und TV-Auftritte

Googelt man Tara Tabitha, wird deutlich: Die 28-Jährige hat eine starke äußerliche Verwandlung hinter sich, für die sie mehr als 16.000 Euro hingeblättert haben soll. Aber fangen wir von vorne an: In der Reality-Show "Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend", wurde sie über Nacht bekannt – als das "freche" Partygirl. Damals noch mit kleiner Oberweite, schmalen Lippen, dunklen Haaren und ohne Botox im Gesicht, folgte eine eigene Reality-Doku: "Tara und Moni".

Von Saint-Tropez bis Kitzbühel machten die Freundinnen sich naiv auf die Jagd nach einem Millionär. In einer weiteren Show, die folgte, wollte Tara plötzlich Modedesignerin werden. Ihr damaliger On-Off-Freund Maxim, der Vize Mister Vienna, verriet damals, dass man bei Tara die Beziehung besonders pflegen müsse, nicht so wie bei einer normalen Frau. Er hätte jede Woche etwas planen müssen, damit es für sie nicht langweilig geworden wäre.

Linda Nobat

Anders als bei Tara sorgt der Vergangenheitsfund von Linda-Caroline Nobat (ja, das ist ihr bürgerlicher Name) für weniger Dramatik, dafür umso mehr für Respekt. Was die Meisten nicht über die 27-Jährige wissen: Sie scheint nicht nur sehr selbstbewusst, sondern auch zielstrebig zu sein. Sie ging mit der Fachhochschulreife von der Schule ab und holte später die allgemeine Hochschulreife an einem Abendgymnasium nach, um dann mit dem bestandenen Abitur Jura zu studieren.

2021 pausiert sie das Studium, um sich auf ihre aktuellen TV-Projekte zu konzentrieren, sagte aber des Öfteren, dass sie es irgendwann auf jeden Fall fortführen möchte. 2018 wurde sie zu "Miss Hessen" gewählt.

Anouschka Renzi

Unfassbare 13 Mal wurde Schauspielerin Anouschka Renzi, 57, für die Dschungelteilnahme angefragt. Warum sie dieses Jahr zusagte? Es sei ihr mittlerweile egal, was andere über sie denken oder sagen, verriet sie gegenüber RTL kurz vor der Show. Was viele nicht über die Schweizerin wissen: Dass sie und ihre 24-jährige Tochter, Chiara ein extrem enges Verhältnis haben. Anouschka selbst bezeichnete es als "symbiotisch" in der VOX-Show "6 Mütter". Der Grund sei unter anderem, dass ihre Tochter schwer krank auf die Welt kam. Dieser schwere Start ins Leben, habe die Beziehung der beiden stark geprägt, sagte sie damals.

Eric Stehfest und seine besonderen Tattoos

Ob die vielen Tattoos von Eric Stehfest, 32, eine Bedeutung haben? Natürlich! Nicht alle sind bekannt, aber die Körperbemalung an seinem Kopf und in seinem Gesicht hat seine Frau Edith, 27, sich auch stechen lassen und das hat eine besondere Geschichte: Beide haben den Kampf gegen die Drogensucht hinter sich und dafür stehen die identischen Tattoos des Ehepaares, wie Eric in der RTL+-Doku "Eric gegen Stehfest in Therapie" verrät. Die Zeichnung am Kopf seien Lorbeeren, erklärte er. "Lorbeeren stehen für einen großen Erfolg. Edith und ich haben das beide, weil wir die Crystal-Meth-Sucht überlebt haben", erklärt er.

Wie alt ist Janina Youssefian wirklich?

Vielleicht haben Sie damals in der RTL-Show "Adam sucht Eva – Promis im Paradies" gesehen, wie sich Janina Youssefian nackt zeigte. Auf jeden Fall macht die gelernte Kosmetikerin kein großes Geheimnis daraus, was ihren Körper angeht, dafür umso mehr, was ihr Alter betrifft. Faktisch ist sich niemand sicher, wie alt der Reality-Star wirklich ist.

Sogar bei Wikipedia ist vermerkt, dass die Angaben ihres Geburtsjahres widersprüchlich seien. Angeblich gab sie bis 2016 das Geburtsjahr 1982 an, doch seit 2017 steht an der Stelle 1984. Was nun wieder geändert wurde. Auf ihrer Facebook-Seite soll sogar noch bis 2020 das Jahr 1882 als Geburtsjahr eingetragen gewesen sein.

Manuel Flickinger ist der engagierteste unter den Dschungelstars

Auch Manuel Flickinger, 33, soll ähnlich wie Linda Nobat einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben. Und das nicht ohne Grund: Der Reality-TV-Darsteller, der durch die Sendung "Prince Charming" bekannt wurde, ist beruflich eigentlich als Justizfachwirt am Gericht tätig. Zudem setzt er sich als LGBTQ-Aktivist für Respekt, Toleranz und Wertschätzung ein und ist sogar Mitglied im Vorstand des CSD Rhein-Neckar e.V. Jahre zuvor war er übrigens Ministrant in der Katholischen Kirche.

Peter Althof und seine zweite große (Tier-)Liebe …

Der Promi-Bodyguard Peter Althof, 66, leitet seit 30 Jahren ein Box- und Fitness-Studio in Nürnberg – Fitness ist seine große Leidenschaft, aber wir haben noch etwas anderes bemerkt, das dem ehemaligen Kickbox-Europameister sehr am Herzen liegt: Seine Hundedame Lui.

2019 sprach er gegenüber "Nordbayern.de" über den tragischen Vorfall, als der Goldendoodle einen Giftköder fraß und Peter und seine Frau Sandra tagelang um das Leben ihres geliebten Mischlings bangten. Zum Glück erholte sich die Hündin wieder.

Verwendete Quellen: "rtl.de", "rp-online.de", "liebenswert-magazin.de", "vox.de", "nordbayern.de", "VIP.de", "schwulissimo.de", "Instagram.de"

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.de.