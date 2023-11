"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova klärt auf und bezieht bezieht zu den Liebesgerüchten um ihren Tanzpartner Timon Krause Stellung. Während eines Interviews bricht die Profitänzerin in Tränen aus.

Zurzeit tourt Ekaterina Leonova, 36, mit einem Teil der erfolgreichen RTL-Show "Let's Dance" durch Deutschland. Doch dass der Ruhm auch seine Schattenseiten hat, musste die Profitänzerin bereits mehrfach erfahren: Schon öfter wurde in den Medien gemunkelt, dass etwas mit ihrem Tanzpartner, Mentalist Timon Krause, 29, laufe. Zuletzt machten Trennungsschlagzeilen die Runde, ein Insider soll "RTL" aber verraten haben, dass die beiden nie eine feste Beziehung geführt hätten. Bestätigt wurden all die Spekulationen bislang nie. Doch die Liebesgerüchte sind nicht spurlos an ihr vorübergegangen, wie "Ekat" jetzt unter Tränen in einem Interview offenbart.

Ekaterina Leonova: "Kommentare, die wehtun"

In Frankfurt trifft "RTL" Leonova Backstage auf der Tour. Die sonst so fröhliche Tänzerin zeigt ihre verletzliche Seite, wirkt nachdenklich und traurig. Sie äußere sich nicht zu Gerüchten über ihr Privat- und Liebesleben, gibt sie zu – auch aus Angst. "Manchmal schreiben die Leute solche Sachen oder Kommentare, die wehtun. Dann liest du das und denkst: Das bin ich nicht", gesteht sie. "Du kannst dich nicht verteidigen", ist sie überzeugt. "Was willst du machen? Egal, was du sagst: Es wird nur schlimmer." Daher habe sie es aufgegeben, sich gegen beleidigende Kommentare zu wehren.

Sie bricht vor laufender Kamera in Tränen aus

Als sie in dem Interview nach einem neuen Partner gefragt wird, kann Ekat ihre Tränen trotz laufender Kamera nicht länger zurückhalten: "Entschuldigung", sagt sie – und ihre Stimme bricht. Sie wendet sich ab und ist einen Moment nicht imstande, das Gespräch weiterzuführen. "Ich wünsche das keinem. Das ist echt schlimm", sagt sie dann und wischt sich die Tränen aus dem verweinten Gesicht. Ihre Freund:innen würden über solche Gerüchte zwar lachen. Doch ihr mache es zu schaffen, dass die Mehrzahl der Menschen diese in der Zeitung lesen und glauben würden. Sie habe mit Vorurteilen zu kämpfen: Nach außen ist sie die perfekt gestylte Profitänzerin, die ihre Show abliefert. Doch sie betont, dass sie einen Freund wolle, der sie so liebe, wie sie morgens aufstehe, "und nicht in High Heels, kurzen Kleidern und sexy geschminkt".

Aus ihrem Umfeld heißt es, Ekaterina Leonova sei momentan nicht vergeben, berichtet "RTL". Die Tänzerin hatte vermutlich einfach das Bedürfnis, hinter ihre Fassade blicken zu lassen und zu zeigen, dass auch sie nur ein Mensch mit Gefühlen ist, der sich einen aufrichtigen Partner und eine Liebe abseits des Rampenlichts wünscht.

