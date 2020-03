Elena Miras: Sie hat große Angst um ihre Tochter

Für Elena Miras dreht sich alles um ihre Tochter Aylen. Nichts fällt ihr so schwer, wie von ihrer Kleinen getrennt zu sein. Schon im Dschungelcamp kullerten viel Träne, weil sie die Einjährige so sehr vermisst hat. Nach der zweiwöchigen Trennung fährt sie dann in den wohl verdienten Urlaub mit ihrem Partner Mike Heiter und ihrer gemeinsamen Tochter. Das Familienglück scheint perfekt. Doch kaum sind sie wieder in Deutschland gelandet, scheint es Aylen schlechter zu gehen. Die Kleine ist krank und Elena macht sich große Sorgen um ihre Gesundheit. Sie kündigt eine Pause von den sozialen Medien an. Ihre Worte sehen Sie im Video.

Verwendete Quelle: Instagram