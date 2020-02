Ella Endlich: Heimliches Liebes-Aus? Damit hat keiner gerechnet

Alles vorbei?

Überraschende Nachrichten für die Fans. Die Schlagersängerin Ella Endlich und der Agenturchef Marius Darschin sollen sich nun getrennt haben, wie die "Bunte" aus dem engsten Umfeld des Ex-Pärchens erfuhr. Erst im April 2018 hatten sich die beiden auf einer Veranstaltung kennengelernt. In einem Interview mit der Gala verriet die Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin: "Wir waren sehr reif und sehr klar miteinander, ohne Spielchen zu spielen oder den anderen gleich mit ins Bett zu nehmen". Marius sei der perfekte Ehemann, schwärmte sie. Doch jetzt ist alles vorbei.

Über die Gründe ist allerdings noch nichts bekannt gegeben worden. Weder Ella Endlich noch ihr Ex-Freund haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert. Für viele ihrer Fans dürfte das Liebes-Aus plötzlich kommen, schließlich ließ die 35-Jährige diese auf Instagram an ihrem Glück mit Marius stets teilhaben. "Kribbeln in Bauch", hieß es unter ihrem ersten Bild mit dem 42-Jährigen. Unter einem weiteren Liebesschnappschuss, auf dem sich die beiden küssen, steht der Hashtag "you and me" – "du und ich".

Neue Frisur, neues Glück

Vor zwei Wochen überraschte Ella mit einer neuen Frisur. Sie ließ sich ihre Haare braun färben. Unter dem Bild der Hashtag "feeling quite alright" – "fühle mich ganz in Ordnung". War die Trennung etwa der Grund für die krasse Typveränderung? Doch die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Sängerin ließ nur wenig Spielraum für irgendwelche Spekulationen. Grund könnte nämlich auch Ellas neues Projekt sein, das sie auf Instagram ankündigte. "Es hat mit ganz viel Musik und Emotionen zu tun", macht Ella ihre Fans neugierig. Ob Trennung oder Musikpläne, die braunen Haare stehen ihr super.

Wer ist Ella Endlich? Daten und Fakten

Ella Endlich ist eine deutsche Musical-, Pop- und Schlagersängerin

Schon Ende der 1990er feierte sie als Teeniestar unter dem Namen "Junia" Charterfolge

Ella Endlich nahm an der 12. Staffel von "Let´s Dance" teil und wurde Zweite

Am 18. Juni 1984 wurde Ella Endlich geboren

