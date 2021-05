Ellie Goulding und Caspar Jopling gaben kürzlich bekannt, dass sie ihr erstes Kind begrüßen konnten. Und nun ist auch bekannt, welchen Namen sie ihrem Sprössling gegeben haben.

Die britische Popsängerin Ellie Goulding (34) ist Mutter geworden. Ellies Mann, Kunsthändler Caspar Jopling (29) gab die freudige Nachricht am Sonntag (2. Mai 2021) per Instagram-Story bekannt. "Mama und Baby sind glücklich und gesund", schrieb der frischgebackene Vater in seiner Instagram-Story. "Sehr dankbar. In diesem magischen und persönlichen Moment würden wir uns sehr freuen, unsere Privatsphäre genießen zu können. Vielen Dank!”

Ellie Goulding: Ihr Sohn heißt Arthur Ever Winter

Zunächst behielt der 29-Jährige das Geschlecht und den Namen seines Kindes für sich, doch inzwischen sind auch diese Informationen bekannt. Ellie und Caspar durften einen kleinen Jungen auf der Welt willkommen heißen, der auf den Namen Arthur Ever Winter Jopling hört.

Diese Ankündigung veröffentlichten die Eltern ganz klassisch am Donnerstag (5. Mai 2021) in der Rubrik "Geburten, Todesfälle und Ehen" der britischen Zeitung "The Times". Mit der Veröffentlichung der Anzeige ist nun auch klar, wann der kleine Erdenbürger geboren wurde: am 29. April 2021. Ein Foto des Zeitungsausschnitts postete Caspar auch auf seinem Instagram-Account und zitierte den Bibelvers, mit dem die Rubrik beginnt: "Es ist besser, auf den Tadel des Weisen zu hören, als dem Gesang der Narren zu lauschen. (Prediger 7,5)" In diesem Zusammenhang gab er aber auch zu: "Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll."

Baby-News kamen ganz ungeplant

Die Sängerin wartete bis zu ihrem dritten Trimester im Februar, bevor sie ihre Schwangerschaft letztlich bekannt gab. Im Interview mit "Vogue" verriet sie, dass sie während der ersten Monate und während ihrer Konzertauftritte in der Zeit "keine Ahnung" hatte, dass sie schwanger war. Die erfolgreiche Sängerin beschloss, dass sie auch nach dem Baby weiter auftreten will. "Ich freue mich darauf, Mutter zu sein, aber ich möchte auch sicherstellen, dass ich weiter arbeite. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen. Ich freue mich auf die Herausforderung. Es wird eine völlig neue Erfahrung."

Ellie und Caspar im siebten Himmel

Ellie und Caspar sind seit einem Jahr verheiratet und scheinen verliebt wie am ersten Tag. "Ich kann den Rest meines Lebens mit dieser wirklich außergewöhnlichen und schönen Person verbringen", schrieb Jopling damals auf Instagram. "Es gibt niemanden, mit dem ich mich jemals vollständiger gefühlt habe, und es gibt niemanden, mit dem ich mich jemals vollständiger fühlen werde. Ich freue mich darauf, ein Leben lang gemeinsam die Welt zu erkunden, vor Lachen über dumme Witze zu weinen und bis in die frühen Morgenstunden über Kunst, Musik, die Welt und die Zukunft zu plaudern."

