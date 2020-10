View this post on Instagram

A modelo alagoana Eloisa Pinto Fontes, de 26 anos, que estava desaparecida há um ano,foi encontrada nesta quarta-feira (7/10). Ela estava vivendo no interior do Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da polícia, no momento em que foi encontrada Eloisa aparentava estar desorientada. Em seguida, a moça foi levada para a base do Ipanema presente, na Praça General Osório,onde recebeu apoio social. De lá, ela foi encaminhada para o Instituto Municipal Philippe Pinel, onde passou por avaliação psiquiátrica e ficou internada para cuidados de sua saúde. - O serviço social já localizou a mãe e um casal de amigos da modelo Essa não é a primeira vez que os familiares se preocupam com Eloisa: em 2019, ela já havia sido encontrada vagando nas proximidades de Nova York (EUA) após cinco dias desaparecida. Na ocasião, ela estava visivelmente desorientada em uma rua de White Manhattam. Eloisa Pinto Fontes é conhecida no mundo da moda. Ela já fez capas para revistas conceituadas como "Elle", "Grazia" e "Glamour ", além de campanhas para grifes como Dolce & Gabbana. #jornalismodigital🌍 (Fonte:Extra.globo.com) (Foto:Arquivo Pessoal) #eloisapintofontes #mfnotícias🌍