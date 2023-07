Enrique Iglesias ist bekannt dafür, dass er seine Fans auf und hinter der Bühne küsst. Seine langjährige Partnerin und Mutter seiner drei Kinder, Anna Kournikova, möchte nun, dass damit Schluss ist.

Ob auf der Bühne während eines Konzerts oder beim anschließenden Meet and Greet: Immer wieder hat der spanische Pop-Star Enrique Iglesias, 48, andere Fans leidenschaftlich auf den Mund geküsst. Die konnten ihr Glück kaum fassen. Doch seine Langzeitfreundin und Mutter seiner drei Kinder, Anna Kournikova, 42, hat es satt. Sie will dem öffentlichen Techtelmechtel jetzt angeblich einen Riegel vorschieben. Das behauptet ein Insider gegenüber dem US-Gossip-Portal "Radar Online".

Enrique Iglesias: Freundin Anna Kournikova hat gesundheitliche Bedenken

Einer seiner größten Hits war 1999 "Could I Have This Kiss Forever" mit Whitney Houston, †48. Seine große Liebe Anna Kournikova lernte der Musiker Anfang der 2000er-Jahre am Set von "Escape" kennen. In dem Musikvideo küssten sich die beiden leidenschaftlich. Mann kommt nicht umhin zu sagen: Enrique Iglesias steht zwar für Herzschmerz-Balladen, aber insbesondere das Thema Küssen zieht sich wie ein roter Faden durch seine knapp 30-jährige Karriere.

Seine Kussleidenschaft begrenzt sich jedoch nicht auf sein Privatleben mit Anna und seine Songs: Auch seinen Fans möchte der Sänger gerne das geben, wonach einige so sehr schmachten: einen Kuss. Daher kursieren seit mehreren Jahren innige Videos von Enrique und seinen Anhängerinnen in den sozialen Medien. Mit einem stürmischen Kussvideo, das während eines Fan-Treffens entstanden war, hat er am 17. September 2022 sogar selbst seine Show in Las Vegas auf Instagram beworben.

Keine Eifersucht: Daher kommt das Kussverbot

Mit dem Spaß, der bereits vor der Coronapandemie begann und danach fortgeführt wurde, soll jetzt aber endgültig aus und vorbei sein. Das will "Radar Online" erfahren haben. Auf Berufung eines Insiders berichtet das Promi-Portal, dass Kournikova sich nicht glücklich über Iglesias' fortgeführte Kuss-Wut zeigen würde. Doch nicht etwa aus Eifersuchtsgründen.

"Anna sagt Enrique, dass die Welt da draußen jetzt eine andere ist. Die Leute bekommen immer noch COVID, und er kennt offensichtlich die Mädchen nicht, die er küsst", behauptet die anonyme Quelle und führt fort: "In der Zwischenzeit geht er im Herbst auf Tour mit Pitbull und Ricky Martin, und sie hat große Angst, dass er sich etwas einfangen könnte. Jetzt hat sie endlich einen triftigen Grund, ihn dazu zu bringen, damit endgültig aufzuhören."

Iglesias möchte seine Fans weiterhin küssen

Anscheinend will Enrique Iglesias die Nerven seiner Partnerin noch mehr strapazieren. Denn trotz Annas Befürchtungen wolle er laut "Radar Online" angeblich nicht auf seine Kussnummer in der Show verzichten. "Fans auf der Bühne zu küssen ist zu Enriques Markenzeichen geworden", so der Insider. Ob Anna sich damit zufriedengibt?

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: instagram.com, radaronline.com