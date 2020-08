Evelyn Burdecki hat sich verliebt! Und jetzt kommt sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus …

Evelyn Burdecki ist verliebt in einen Fitnesstrainer

Mit den Männern wollte es bislang für Evelyn Burdecki, 31, nicht so recht klappen. Die einstige Dschungelkönigin lernt zwar regelmäßig Männer kennen, doch der Richtige war bisher noch nicht dabei. Erst versuchte die Blondine ihr Glück bei "Der Bachelor", danach turtelte sie bei "Promi Big Brother" und verliebte sich schließlich bei "Bachelor in Paradise". Doch Evelyn schien vom Pech verfolgt, was das Thema Liebe angeht. Bis jetzt? Zumindest hat es ihr jetzt wieder ein Mann angetan - dabei kennt sie ihn gar nicht!

In ihrer Instagram-Story erzählt Evelyn Burdecki ihren Fans, wie sie sich trotzdem Hals über Kopf verlieben konnte. Sie hielt sich im Fitnessstudio auf, als ihr ein Fitnesstrainer ins Auge fiel. "Wooow", schwärmt die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin auf der beliebten Social-Media-Plattform. Kennenlernen wird Evelyn ihren Angebeteten aber vermutlich nicht, denn er befindet sich nur virtuell im Raum.

"Wir sind freiwillig länger geblieben, weil wir diesen Menschen hier auf der Leinwand entdeckt haben", erklärt sie. Der Fitnesstrainer war also lediglich auf einem Clip zu sehen, das im Fitnessstudio abgespielt wurde. Lange genug, damit Evelyn hin und weg ist. In ihrer Story schreibt sie: "Offiziell virtuell verliebt". Sogar vor dem Schlafengehen, denkt die 31-Jährige noch an ihn: "Gute Nacht. Weiß immer noch nicht, wer es ist", wendet sie sich an ihre Fans. Doch wer weiß, vielleicht hat das Ganze ja doch noch ein Happy End?

