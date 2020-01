Evelyn Burdecki: Babyalarm! Sie will schwanger werden

Evelyn Burdecki will ein Kind. Das verrät die 31-Jährige jetzt ganz offen in einem Interview mit RTL. Sie sei "wirklich bereit, mit einem Bauch rumzulaufen". Sie wünsche sich Kinder, und das sogar lieber heute als morgen. "Ich will ja auch irgendwie eine junge Mutter sein. Darauf hätte ich schon Lust".

Dies erzählte sie bei der Einweihung der Nicki Minaj-Wachsfigur bei Madam Tussauds in Berlin. Bei dem Auftritt präsentierte sie sich gut gelaunt und schick gekleidet in einen weißen Blazer, dazu trug sie roten Lippenstift.

Noch fehlt Evelyn Burdecki der Partner

Werden wir Evelyn Burdecki also schon bald als werdende Mama erleben? Wer weiß. Fakt ist: Im Moment fehlt Evelyn Burdecki noch ein Partner. Doch den wünscht sie sich auch und das Liebes-Karussell kann sich ja ganz schnell drehen.

Das ist Evelyn Burdecki – Daten und Fakten

Evelyn Maria Burdecki ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin.

und Influencerin. Die Düsseldorferin ist gelernte Fitnesstrainerin

Ihr Geburtstag ist der 20. September 1988

ist der 20. September 1988 2017 wurde sie als " Bachelor"-Kandidatin bekannt

bekannt 2019 nahm Evelyn Burdecki am "Dschungelcamp" teil und wurde zur Dschungelkönigin gekrönt

Wer zu Evelyn Burdecki passen könnte

Ein Partner, der ebenfalls in der Öffentlichkeit steht, wäre übrigens kein Problem für Evelyn Burdecki. Vielleicht könne ein solcher Partner sogar besser verstehen, dass sie viel unterwegs sei, mutmaßt die hübsche Blondine im Interview. Sogar gemeinsame Jobs mit dem künftigen Vater ihrer Kinder kann sie sich vorstellen.





