Nach längerer Internet-Abstinenz meldete sich Anna Hofbauer wieder auf Instagram zurück. Und als große Überraschung bekamen die User auch mal wieder Annas Sohn zu sehen.

Am 1. Dezember postete Ex-Bachelorette Anna Hofbauer, 32, zum vorerst letzten Mal ein Bild mit ihrem Sohnemann. Doch nun versorgte die Partnerin von Schauspieler Marc Barthel, 31, ihre Follower endlich wieder mit Nachschub. Und die User dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie den kleinen Leo wieder gesehen haben.

Anna Hofbauer schwärmt von ihrem Sohn: "Mein kleiner Riese"

Denn so klein ist der Sohn der 32-Jährigen nicht mehr! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Musical-Darstellerin ein Foto, auf dem sie halb auf dem Boden kniet – ihr Sprössling steht ihr gegenüber und hält sich an den Händen seiner Mama fest. "Mein kleiner Riese", betitelte Anna den Schnappschuss. Und diese Überschrift ist mehr als passend, denn Leo hat in den letzten Wochen einen ganz schönen Wachstumsschub hingelegt.

Anna Hofbauer mit ihrem Sohn Leo © instagram / anna_hofbauer.official

Vier Wochen zu früh: So dramatisch war Leos Geburt

Dass sich ihr Junge so prächtig entwickelt, freut Anna und Marc ganz besonders. Denn immerhin begann Leos Start ins Leben alles andere als einfach. Annas Fruchtblase platzte vier Wochen zu früh und sie musste tagelang im Krankenhaus warten, während die Ärzte versuchten, die Geburt noch herauszuzögern – doch schließlich musste sie eingeleitet werden.

Der Kleine kam im November 2019 als Frühchen zur Welt und litt darüber hinaus noch an einer Lungenentzündung. "Wir fühlten uns so hilflos. Niemand wollte eine Diagnose stellen. Sie haben Leo beatmet, ihm Antibiotika gegeben. Seine Augen schwollen an", erzählte Papa Marc damals im "Bunte"-Interview. Zum Glück sind diese Sorgen inzwischen vergessen und Anna und Marc können sich an ihrem "kleinen Riesen" erfreuen.

