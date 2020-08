View this post on Instagram

Oh Baby 👶🏽 Jetzt bist du einfach raus aus meinem Bauch 🙈vor ein paar Tagen, hab ich dich noch unter meinem Herzen getragen und nun hast du mein Herz direkt von draußen erobert! Wahnsinn... wie schnell das auf einmal ging. Alles geht gerade so schnell. Vor allem Schlaf in den Nächten 🥴 Ich möchte ehrlich zu euch sein. Es ist nicht alles heiter Sonnenschein. So glücklich ich auch bin, ich habe die letzten Tage viel geweint! Es ist hier aktuell nicht umsonst so still. Ich habe einfach nicht die Energie und die Zeit, die ich gerne hätte um euch ein bisschen auf meine Reise mitzunehmen. Wollte schon 100x etwas in meine Stories posten und dann hab ich es doch wieder nicht geschafft. Werde euch also nichts versprechen, aber vllt klappt es ja heute Abend. Wenn nicht - mein Sohn ist schuld 🤪#mommy#mommylife#upsanddowns#pregnant#pregnancy#motherhood