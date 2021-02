Vor einem halben Jahr wurde Fiona Erdmann zum ersten Mal Mama. Wie stark ihre Muttergefühle und ihr Beschützerinstinkt sind, macht sie nun mit einem Social-Media-Beitrag deutlich.

Im Netz widmet Ex-GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann, 32, ihrem Söhnchen Leo eine rührende Liebeserklärung.

Fiona Erdmann will, dass sich ihr Sohn immer geborgen fühlt

"In meinen Armen wirst du immer sicher sein, wirst immer Liebe und Geborgenheit spüren und wirst dich immer an meine Schulter lehnen, wenn du sie brauchst! Ich werde für dich da sein, werde dich bei allem im Leben unterstützen und dir alles ermöglichen, was in meiner Macht steht", lauten ihre liebevollen Worte auf Instagram, die sie ihrem Sprössling widmet. Dazu veröffentlicht Fiona einen Schnappschuss, der ihre Worte noch einmal unterstreicht: Die 32-Jährige hält ihr Baby ganz fest in den Armen und schmiegt ihn an ihre Brust.

Die User sind von Fionas Social-Media-Beitrag sichtlich gerührt. In den Kommentaren posten die Insta-Nutzer zahlreiche Herz-Emojis oder drücken aus, wie bewegt sie sind. So schreibt zum Beispiel diese Userin: "Das hast du so schön geschrieben. Ich bin so glücklich darüber, Mutter geworden zu sein und kann deine Gefühle so sehr nachempfinden." Und ein anderer meint bewundernswert: "Du bist eine tolle Mama."

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Fiona Erdmann ist inzwischen stolze Hausbesitzerin

Ihren Lebensmittelpunkt hat Fiona schon vor einigen Jahren von Deutschland nach Dubai verlagert. Dort lebt sie mit ihrem Sohn und ihrem Freund Moe zusammen. Und vor Kurzem hat Fiona zusammen mit ihrem Partner einen mutigen Schritt gewagt: Sie haben ein Haus gekauft. "Vor über dreieinhalb Jahren, als ich das Haus meiner Mama in Deutschland verkauft habe und nach Dubai ausgewandert bin, um mein Glück zu finden, hätte ich niemals erwartet, dass ich dreieinhalb Jahre später mit meiner eigenen Familie in ein Eigenheim ziehe", schrieb das Model im Januar ungläubig dazu.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.

Verwendete Quellen: instagram.com