Florian Silbereisen: Doch kein Duett-Album mit Thomas Anders?

Die Fans konnten es gar nicht fassen. Beim Schlagerchampion 2020 gaben Florian Silbereisen und Thomas Anders bekannt: Sie werden ein gemeinsames Album veröffentlichen! Und zwar schon ziemlich bald. Am 13.03.2020 sollte es erstmals zu hören sein, doch jetzt kommt alles anders ...

Es hagelt Absagen

Die Schlager-Fans müssen in letzter Zeit ziemlich viel verkraften. Vor zwei Tagen wurde erst bekannt gegeben, dass die nächste TV-Show mit Florian Silbereisen "Schlagerlovestory" abgesagt wurde. Mal wieder war der Corona-Virus schuld. Doch ganz drauf verzichten müssen die Schlagerfans zum Glück nicht, denn das Event wurde auf den frühen Sommer verschoben. Und was ist nun mit dem Album? Schließlich sollte es ein Tag vor der Show rauskommen.

Geduld ist gefragt

Fest steht, es wird nicht im März erscheinen. Denn die Plattenfirma möchte nun auch die Album-Veröffentlichung verschieben. Und auf wann? Natürlich auf den Tag vor dem Nachholtermin der besagten "Schlagerlovestory"-Show, die nun am 6. Juni stattfindet. Das heißt: Geduld ist gefragt – schon wieder. Was der verschobene Album-Termin jedoch mit dem Corona-Virus zutun hat, weiß allerdings keiner so genau. Doch wir sehen das Positive: Den zwei Sängern bleibt noch genug Zeit an ihren Liedern zu feilen. Und dann sind wir uns sicher: Am Ende wird es großartig.

Florian Silbereisen – Daten und Fakten

Florian Silbereisen ist deutscher Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler.

Geboren wurde er am 4. August. 1981.

Seit dem Jahr 2015 ist er Teil des Schlagertrios Klubbb3.

Von 2008-2018 waren Florian Silbereisen und Helene Fischer ein Paar.

Florian Silbereisen hat schon viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den "Bambi" in der Kategorie "Fernsehen".

Verwendete Quellen: schlager.de