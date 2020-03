Florian Silbereisen: DSDS-Kandidatin darf keinen Helene-Fischer-Song mehr singen

Das große "Deutschland sucht den Superstar"-Finale steht kurz bevor. Auch wenn die Kandidaten und Kandidatinnen vor leeren Rängen spielen müssen. Aber wie heißt es so schön: The show must go on – trotz Coronakrise. Und so gaben die Sänger und Sängerinnen am Freitag alles. Doch reichte das auch dem neuen Juror Florian Silbereisen?

Keine Helene Fischer für Paulina

Paulina Wagner hatte dieses Mal besonders zu kämpfen. Ihre mutige Wahl, einen Helene Fischer Song zu performen, ging ordentlich nach hinten los – zumindest für Florian Silbereisen. Während seine Jury-Kollegen Oana Nechiti, Pietro Lombardi und selbst der kritische Dieter Bohlen die Performance lobten ("utopisch gute Ausstrahlung"), war Florian ganz und gar nicht begeistert.

Sie ist die Perfekteste und sogar sie hat nicht mit 'Unser Tag' angefangen. Du kannst dich nicht mit der Perfektesten vergleichen

Das warf der Schlagersänger der Kandidatin vor. Autsch! Doch mit Paulinas zweitem Lied konnte sie Florian Silbereisen dann doch noch umstimmen. Ihre Performance des Songs "Leiser" von LEA gefiel dem 38-Jährigen zum Glück gut. So gut, dass er ihr sogar seine "Goldene CD" schenkte. Jedoch unter einer Bedingung: "Du singst keinen Song mehr von Helene!"

Das lässt sich Paulina nicht zweimal sagen, schnappt sich die "Goldene CD" und schafft es sogar ins Finale. So kämpft sie mit Chiara D’Amico, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky-Roselly nächste Woche um den DSDS-Titel – aber sicherlich ohne Fischer-Song.

Florian Silbereisen – Daten und Fakten

Florian Silbereisen ist deutscher Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler.

Geboren wurde er am 4. August. 1981.

Seit dem Jahr 2015 ist er Teil des Schlagertrios Klubbb3.

Von 2008-2018 waren Florian Silbereisen und Helene Fischer ein Paar.

Florian Silbereisen hat schon viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den "Bambi" in der Kategorie "Fernsehen".

