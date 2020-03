Florian Silbereisen: In dieser Fan-Botschaft ist er den Tränen nahe

Musik verbindet! Und das vor allem in Zeiten des Coronavirus. Der beste Beweis? Die Videoaufnahmen aus Italien, in denen die Menschen auf ihren Balkonen gemeinsam musizieren und singen. Und genau diese starke musikalische Verbindung möchte auch der MDR mit seiner #miteinanderstarkchallenge unterstützen. Das lässt sich Florian Silbereisen natürlich nicht zweimal sagen.

Darum geht es in der Challenge

Verschiedene Künstlerinnen und Künstler wie Giovanni Zarella, Thomas Anders und Ross Antony schenken einen Song. Das Besondere? Sie haben ihn ganz privat zu Hause aufgenommen. Für ihre Fans, die ebenfalls zu Hause sind. Auch Florian Silbereisen machte es seinen Kollegen gleich und nahm an der Challenge teil. Dabei lässt sich der Schlagersänger die Chance nicht entgehen, auch ein paar wichtige Worte an seine Fans zu richten:

Wir sind in einer wirklichen Ausnahmesituation (...) Und wir können alle nur jeden Tag aufs neue Danke sagen an all die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die hier wirklich rund um die Uhr kämpfen, um mit uns gemeinsam diese Krise zu bewältigen.

Du schaffst das schon

Wahre Worte! Und dann stimmt Florian Silbereisen das Lied "Du schaffst das schon" ein, um seinen Fans ein bisschen Hoffnung und Kraft zu schenken. Und damit trifft er bei seinen Followern voll ins Schwarze. "Dankeschön lieber Florian. Das ist so eine schöne Geste von euch allen, ich bin begeistert und gerührt!", freut sich eine Userin in den Facebook-Kommentaren. "Danke, das tut so gut", schreibt eine andere.

Was für eine schöne Challenge. So kann jeder sich ein kleines Privatkonzert der deutschen Künstler in sein eigenes Wohnzimmer holen.

Florian Silbereisen – Daten und Fakten

Florian Silbereisen ist deutscher Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler.

Geboren wurde er am 4. August. 1981.

Seit dem Jahr 2015 ist er Teil des Schlagertrios Klubbb3.

Von 2008-2018 waren Florian Silbereisen und Helene Fischer ein Paar.

Florian Silbereisen hat schon viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den "Bambi" in der Kategorie "Fernsehen".

Verwendete Quelle: MDR, Facebook