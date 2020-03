Florian Silbereisen: Traumschiff-Aus! Dreharbeiten werden eingestellt

Traurige Nachricht für alle Traumschiff-Fans. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen wurden eingestellt. Auch hier machte das Coronavirus dem Traumschiff-Team samt Schlagerstar Florian Silbereisen einen Strich durch die Rechnung. Das Gute? Die Dreharbeiten werden zumindest nur pausiert – nicht ganz abgesagt.

Auch wenn das Risiko einer Infektion an Bord des 'Traumschiffs' momentan gering ist, wurde aufgrund der aktuellen Lage entschieden, den Drehplan anzupassen. Die Dreharbeiten werden nach Abschluss der Folge 'Das Traumschiff: Kapstadt' pausieren.

So heißt es in einem Statement des ZDFs. Die Schutzmaßnahmen sind wichtig, eine Ausbreitung des Virus zu reduzieren. Denn: Am Sonntag (15. März) wurde bestätigt, dass ein Mitarbeiter des Senders positiv auf das neuartige Virus getestet wurde. Deswegen werde die Arbeit so gut es geht nach Hause verlagert. "Wo immer das möglich und vertretbar ist, soll Arbeit im Homeoffice umgesetzt werden. Die Regelung gilt ab sofort und zunächst bis zum Ende der Osterferien", so der Sender weiter.

Und die Osterfolge?

Ostern? Moment einmal! Da klingelt's doch bei uns. Sollte da nicht auch die langersehnte Folge "Das Traumschiff: Marokko“ ausgestrahlt werden. Doch keine Panik. Da die Szenen schon zuvor gedreht wurden, wird die Folge, wie versprochen, an Ostern ausgestrahlt. Puh!

Sobald sich die Lage entspannt hat, können auch die Dreharbeiten für die Seychellen-Ausgabe wieder in Angriff genommen werden. Wir freuen uns schon!

