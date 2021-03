Florian Silbereisen ist offiziell Single. Ob es jemand Neuen an seiner Seite gibt? In einer Talkshow stellt der Entertainer jetzt klar, warum diese Information vorerst nicht an die Öffentlichkeit gerät – wenn es nach ihm geht.

Er ist der Traum aller Schwiegermütter und eines der beliebtesten Gesichter im deutschen Fernsehen: Florian Silbereisen, 39. Über zehn Jahre war das Multitalent mit Schlagerqueen Helene Fischer, 36, zusammen. Seit der Trennung im Jahr 2018 gilt Florian Silbereisen offiziell als Single. Gibt es eine neue Liebe im Lebens des Entertainers? Das wollten Zuschauer und Promis in der Sendung "MDR um vier" per Videobotschaft vom Schlagerstar nun genauer wissen.

Hat Florian Silbereisen eine neue Frau an seiner Seite?

Die Moderatorin der Sendung "Brisant", Susanne Klehn, forschte indirekt im Liebesleben des 39-Jährigen nach: "Würdest du jemals wieder mit einer neuen Liebe an die Öffentlichkeit gehen?". Darüber musste Florian Silbereisen herzlich lachen. "Das glaube ich, dass die Susanne gespannt ist“, amüsierte er sich. Die implizite Frage dahinter, ob es denn überhaupt jemanden gebe, ließ der Sänger unbeantwortet. Die Frage nach dem Medienrummel um sein Privatleben beantwortete er allerdings ganz freiwillig. Und auch die Angst davor, dass ihm bestimmte Entscheidungen von der Öffentlichkeit abgenommen werden. "Ich befürchte, dass das nicht meine Entscheidung sein wird, wenn ich täglich sehe, wie viel in diesen diversen bunten Blättern und Magazinen über mein Privatleben wild spekuliert wird.", so der gebürtige Passauer und spielt auf die zahlreichen frei erfundenen Geschichten in der Medienwelt an. Er könne sich "nicht vorstellen, dass in naher oder ferner Zukunft" sein Privatleben respektiert würde.

"Wie schwer waren die Jahre mit Helene?"

In sein Privatleben tauchte dann auch Moderator René Kindermann noch einmal ein. Genauer gesagt in sein Liebesleben aus der Vergangenheit. "Wie schwer waren die Jahre mit Helene?" "Gar nicht schwer", antwortete er prompt. Legte dann aber nach: "Natürlich ist das ne Belastung, wenn Paparazzi und irgendwelche Journalisten selbst in der Mülltonne wühlen, um irgendetwas herauszufinden. (...) Es gibt Schöneres.", fasste er zusammen.

Florian Silbereisen zeigt in diesem Interview deutlich, dass es aktuell keine Enthüllung um eine neue Frau an seiner Seite geben kann. Und das ist absolut verständlich.

Verwendete Quellen:tz.de, MDR um 4

Dieser Artikel ist ursprünglich auf GALA.de erschienen.