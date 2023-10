Es gibt sie – diese Serienfiguren, die einem vorkommen wie beste Freund:innen. Mit Matthew Perry, dem Star aus "Friends", haben Millionen von Menschen einen solchen Leinwandliebling verloren. Wir erinnern uns an seine schönsten Weisheiten.

"Could I BE any more sad?!" Wer jemals eine Folge von "Friends" gesehen hat, versteht sofort, was diese Zeile bedeutet. Dem krampft das Herz bei dem Gedanken an den viel zu frühen Tod von Serienliebling Matthew Perry alias Chandler Bing. Denn Chandler war mehr als nur eine von sechs Figuren in dem Seriensuperhit "Friends", der die Neunziger und 2000er Jahre geprägt hat wie kaum ein anderes Format.

Chandler Bing, der leicht verpeilte, subtil charmante und gnadenlos witzige Kumpeltyp von nebenan, ist Kult. Auch nach dem schmerzlichen und viel zu frühen Verlust von Darsteller Matthew Perry lebt Chandler in jedem von uns ein kleines Bisschen weiter. Hier kommen fünf Lebensweisheiten, die wir ihm zu verdanken haben.

1. Freunde sind die Familie, die man sich wählt.

In der 2021 veröffentlichten "Friends"-Reunion erzählten die Erfinder:innen der Serie, David Crane und Martha Kauffman, wie sie auf die Idee kamen, eine Comedyserie über sechs Freunde zu schreiben. "Wir verkauften dem Studio die Idee, eine Serie zu machen, in der es um die Lebensphase geht, in der deine Freunde deine Familie sind", so David Crane. Glücklicherweise für Millionen Fans auf der ganzen Welt, die sich ebenfalls in dieser Lebensphase befanden, wurde "Friends" zum absoluten Musterbeispiel für gleichberechtigte, liebevolle, aber ganz sicher nicht perfekte Freundschaften.

Bis heute genießt die Serie Kultstatus und hat ihre Hauptdarsteller:innen zu den bestbezahlten TV-Stars ihrer Zeit gemacht. Ihr Zusammenhalt auch hinter der Kamera sorgte für Schlagzeilen. Gemeinsame Gehaltsverhandlungen, private Höhepunkte oder Niederschläge haben sie gemeinsam durchlebt. Bis heute ist der Cast eng miteinander verbunden – eine echte Seltenheit im schnelllebigen und opportunistischen Showbusiness.

2. Es ist nie zu spät, die große Liebe zu finden.

Hand aufs Herz: Die Verlobungsfolge von Chandler und Monica hat uns doch alle in die Knie gezwungen. Selbst hartgesottene Romantikverweiger mussten ein Tränchen verdrücken, als sich das unwahrscheinlichste aller TV-Traumpaare endlich verlobte. Und wie so oft gilt auch hier: 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. Denn dass man sich auch nach vielen Jahren noch in den freundschaftlichen Lieblingsmenschen verlieben kann, zeigt die Geschichte der beiden "Friends"-Stars nur zu deutlich.

Romantik, Liebe und Anziehungskraft sind rare Schätze. Dass sie nicht immer wie ein Blitz einschlagen, sondern sich mit der Zeit aus einer Freundschaft entwickeln, beweisen auch andere Filme wie "Harry & Sally" oder "Zwei an einem Tag".

© Warner Bros. Television / Getty Images

3. Es wird Zeiten in deinem Leben geben, in denen du dich auf andere stützen musst – und das ist vollkommen in Ordnung.

Ob Jobverlust, zerbrochene Ehe, Familientragödie oder Identitätskrise: Die sechs "Friends" haben so einige Höhen und Tiefen miteinander durchgestanden. Wie wichtig starke Bindungen für das Lebensglück sind hat die Serie zwar komödiantisch, aber doch unmissverständlich klargemacht. Schwächen, Sorgen und Zweifel gehören zum Leben dazu. Niemand ist perfekt und niemand kann schwere Zeiten alleine durchstehen.

Auch Darsteller Matthew Perry weiß das nur zu gut. Jahrelang kämpfte er gegen seine Alkohol- und Medikamentensucht an, begab sich nach eigener Aussage über 50 Mal in den Entzug. Halt und Unterstützung fand er während der langen Leidenszeit bei seinen Freund:innen und ehemaligen Kolleg:innen. Das Leben im Rampenlicht, Erwartungsdruck, innere Dämonen und zerbrochene Beziehungen stand er mit ihrer Hilfe durch – ebenso wie Chandler in der Serie.

4.Nur wer dich so liebt, wie du bist, gehört wirklich an deine Seite.

Oberflächliche Bekanntschaften oder flüchtige Dates, die dich nach wenigen Wochen ghosten? Dafür sind wir uns schlichtweg zu schade. Der nervöse und unsichere Chandler Bing fand im selbstsicheren Womanizer Joey Tribbiani seinen besten Freund. Gegensätze ziehen sich eben doch an. Anstatt einander mit ihren Unterschieden auf die Nerven zu gehen, akzeptieren und schätzen sich die beiden Männer 100 Prozent. Eine schöne Lektion, die sich auf den gesamten Cast der Serie "Friends" und auch das Team hinter der Kamera übertragen lässt. Sie standen immer füreinander ein, in guten wie in schlechten Zeiten, und haben eine nahezu familiäre Atmosphäre am Set kreiert.

5.Humor ist das Salz in der Suppe des Lebens.

Was wäre "Friends" ohne die unendlich lustigen Sprüche und die perfekte Mimik von Chandler Bing alias Matthew Perry gewesen? Wir wollen es gar nicht wissen. Das komödiantische Talent des Darstellers und der Wortwitz der Drehbuchautor:innen wurden mit jeder der insgesamt zehn Staffeln besser.

Sätze wie "Joey, wenn das Stäbchen im Ohr auf Widerstand stößt, musst du aufhören zu stochern" oder "Ich sage vor neun Uhr morgens schon mehr dumme Dinge, als andere Leute den ganzen Tag" sorgen bis heute für herzhaftes Lachen. Mit Charme und frei von jeder Boshaftigkeit manövriert sich Chandler Bing durch sein chaotisches Leben.