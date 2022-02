So sexy war die Men's Night bei "Showtime of my life"

"Showtime of my life - Stars gegen Krebs" geht in die zweite Runde. Die Männer machten mit einer fulminanten Show den Auftakt und konnten das Publikum vollkommen von sich begeistern.

Es ist das emotionale Highlight der "Showtime of my Life"-Reise für die Männer-Truppe. Für den guten Zweck ziehen Jan Sosniok, Oliver Petszokat und Co. auf der Bühne komplett blank. Auch Mickie Krause ist trotz seiner Blasenkrebs-Diagnose mit vollem Einsatz dabei. Unter dem Jubel aller Anwesenden entledigen sich die Männer bis auf den letzten Glitzer-String um deutlich zu machen: Krebsvorsorge ist lebensnotwendig und geht jede:n etwas an!

Für den guten Zweck: Tanzshow mit ernstem Hintergrund

Dass "Showtime of my Life" wirklich Leben retten kann, hat Sänger Mickie Krause während der Dreharbeiten selbst hautnah miterlebt. Völlig überraschend erhält er die Blasenkrebs-Diagnose kurz vor der großen Tanz-Vorstellung. Für seine Mitstreiter, die inzwischen zu Freunden wurden, und um die Mission des Formats zu unterstreichen, lässt es sich der 51-Jährige nicht nehmen, beim großen Show-Act mitzustrippen. Den beeindruckenden Auftritt der sieben Stars zeigen wir euch im Video in voller Pracht.

Verwendete Quelle: RTL.de