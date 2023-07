An ihrem Hochzeitstag hüllt sie sich in Schweigen

Fürstin Charlène An ihrem Hochzeitstag hüllt sie sich in Schweigen

Fürstin Charlène und Fürst Albert haben am 2. Juli 2023 ihren zwölften Hochzeitstag gefeiert. Doch trotz des besonderen Anlasses zeigt sich Fürstin Charlène ungewohnt schweigsam.

Am 2. Juli 2011 haben Fürstin Charlène, 45, und Fürst Albert, 65, kirchlich geheiratet. Ihr Hochzeitstag hat sich nun zum zwölften Mal gejährt, öffentlich gefeiert haben sie diesen allerdings nicht. Im Gegenteil, Charlène macht vor allem mit ihrem dröhnenden Schweigen auf sich aufmerksam.

Gratulation zum Hochzeitstag

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Fürstenpalastes wurde am vergangenen Sonntag eine ältere Aufnahme des Paares gepostet. Auf dem Schnappschuss lächeln sich Albert und Charlène an. "Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag an Ihre Hoheiten Fürst Albert und Fürstin Charlène", steht lediglich in der Bildunterschrift. Auch die Stiftung Fondation Princesse Charlène de Monaco hat dem Paar in ihrer Instagram-Story gratuliert.

Fürstin Charlène: Ihr Schweigen wirft Fragen auf

Die 45-Jährige hüllte sich allerdings in Schweigen – was ungewöhnlich ist. Denn die zweifache Mutter hat diesen besonderen Tag in den vergangenen Jahren in den sozialen Medien zelebriert. 2022 postete sie ein Foto von sich und ihrem Ehemann. "Alles Gute zum Hochzeitstag", schrieb sie und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Ein Jahr zuvor – an ihrem 10. Hochzeitstag – teilte sie sogar ein romantisches Video, in dem sie und Albert sich mehrmals küssen. "Danke für die Liebe, Unterstützung und für die Großzügigkeit, die wir in diesem Jahrzehnt unserer Ehe erfahren haben. In Dankbarkeit können wir unsere Arbeit durch unsere Stiftungen fortsetzen", hieß es unter dem Clip.

Doch dieses Mal setzt die Mutter von Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, beide 8, keinen emotionalen Post ab. Tatsächlich war die Fürstin zuletzt im Dezember auf ihrem Social-Media-Kanal aktiv, damals veröffentlichte sie am Geburtstag ihrer Zwillinge ein niedliches Video. Seitdem herrscht Funkstille. Dass die ehemalige Schwimmerin auch am Jahrestag ihrer Liebe zu Albert ihr Schweigen nicht bricht, könnte nun erneut fiese Trennungsgerüchte anheizen.

Spekulationen und Trennungsgerüchte

Schließlich gab es in den letzten Monaten immer wieder Spekulationen um eine Ehekrise. Diese wurden in den Medien sogar so prominent, dass sich der Palast im März 2023 zu Wort melden musste. In einem Statement wies das Pressebüro des Fürstenpalastes die "böswilligen Gerüchte" entschieden zurück, da diese "völlig unbegründet" seien.

Charlènes jetzige Stille gepaart mit ihrem Auftritt an ihrem Verlobungstag könnte jetzt wieder für Getuschel sorgen. Am 23. Juni hatte sich das Ehepaar an seinem 13. Verlobungstag gemeinsam mit seinen Kindern auf dem Palast-Balkon gezeigt, von wo aus die Familie die Vorbereitungen zum Johannistag begutachtete. Dabei wirkte Charlène abwesend, konnte sich kaum ein Lächeln abringen. Dennoch ist es möglich, dass das monegassische Paar einfach fernab der Öffentlichkeit gefeiert und die Zweisamkeit genossen hat.

Verwendete Quelle: instagram.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.