Fürstin Charlène absolviert in den letzten Wochen einen Termin nach dem nächsten und scheint aus dem Strahlen nicht mehr herauszukommen. Ein Auftritt im Rahmen ihrer eigenen Stiftung lässt jetzt die Royal-Herzen höher schlagen.

Versteinerte Mienen und starr wirkende Auftritte gehören im monegassischen Fürstenhaus endgültig der Vergangenheit an! Das beweist Fürstin Charlène, 45, die nach ihrem Auftritt am Nationalfeiertag am 19. November 2023 nun auch wenige Tage später erneut. Am Mittwoch, den 22. November, machte die Fürstin für ihre Stiftung auf das Thema Ertrinken von Kindern aufmerksam. Eine Veranstaltung, die natürlich Hand in Hand mit der Anwesenheit von 334 Mini-Monegass:innen einher geht, wie es auf dem Instagram-Account der "Fondation Princesse Charlène de Monaco" heißt. Die kleinen Sprösslinge scheinen es Charlène besonders angetan zu haben, wie Fotos des Tages beweisen.

Fürstin Charlène: Nahbar wie selten zuvor

Über die "Sensibilisierungsaktion zum Thema Ertrinken" heißt es auf Instagram: "Am Mittwoch nahmen alle Schülerinnen und Schüler des Cours Préparatoire in Monaco im Grimaldi Forum an einem Vormittag teil, an dem sie in Anwesenheit Ihrer Hoheit Prinzessin Charlène von Monaco über das Ertrinken aufgeklärt wurden." Die Fotos, die die Stiftung dazu in zwei Beiträgen veröffentlicht, beweisen: Die Fürstin ist lieber mittendrin anstatt nur dabei!

Als ehemalige Profischwimmerin fühlt sich Charlène im Wasser wahrscheinlich ziemlich wohl. Trotzdem birgt der Sport auch Gefahren mit sich, gerade für ungeübte Mini-Schwimmer:innen. Fotos der Veranstaltung zeigen die Fürstin inmitten der Schulkinder, die aufmerksam zu Charlène aufblicken – und der zweifachen Mama sogar die ein oder andere enge Umarmung entlocken können. Auf anderen Bildern lauscht die 45-Jährige aufmerksam den vorgestellten Maßnahmen.

Ihre Stiftung arbeitet gemeinsam mit dem Rotem Kreuz und der Feuerwehr

Das erklärte Ziel der Veranstaltung war es, "die Jüngsten in theoretisch und praktischen Workshops im Klassenzimmer" für das Thema Ertrinken zu sensibilisieren. Dafür arbeitete die Fondation Princesse Charlène de Monaco unter anderem mit der "Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports", dem monegassischen Roten Kreuz und der Feuerwehr von Monaco zusammen.

